Spółka Centralny Port Komunikacyjny rozpoczęła oficjalne konsultacje z liniami lotniczymi w sprawie budowy portu. W czwartek odbyło się pierwsze spotkanie; celem rozmów jest między innymi weryfikacja założeń koncepcyjnych inwestycji, w tym uwzględnienie potrzeb przewoźników.

Pierwsze spotkanie Komitetu Konsultacyjnego (Airport Consultative Committee – ACC), powołanego przez Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA) i spółkę Centralny Port Komunikacyjny, odbyło się w czwartek w Warszawie.

Długa lista gości

Spółka CPK poinformowała w komunikacie, że uczestniczyli w nim przedstawiciele Polskich Linii Lotniczych LOT, El Al, Emirates, Enter Air, Qatar Airways, SAS i Wizz Air oraz grup lotniczych: IAG (w jej skład wchodzą British Airways, Iberia, Aer Lingus, Level i Vueling) i Lufthansa Group (zrzesza przewoźników: Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines i Eurowings). W rozmowach brali też udział przedstawiciele sojuszu Star Alliance, w skład którego oprócz PLL LOT wchodzą m.in. Air China, Singapore Airlines, United Airlines, Turkish Airlines i South African Airways.



W rozmowach udział wzięli także przedstawiciele IATA, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Rady Przedstawicieli Linii Lotniczych w Polsce (BARIP) oraz firm kurierskich (np. DHL i FedEx).



"Uczestnicy ACC zapoznali się ze wstępną koncepcją Portu Lotniczego Solidarność. Celem ACC jest weryfikacja założeń koncepcyjnych inwestycji, uzgodnienie ich z potrzebami przewoźników i wprowadzenie do koncepcji ewentualnych korekt. Chodzi o to, żeby planowane rozwiązania – techniczne, operacyjne i finansowe – były zgodne z oczekiwaniami i potrzebami linii lotniczych" - napisano w komunikacie.



Pełnomocnik rządu ds. CPK. Mikołaj Wild wskazał na potrzebę konsultacji z przewoźnikami i firmami w celu zaplanowania lotniska spełniającego oczekiwania przyszłych podróżnych i jego użytkowników. "Dzisiejsze spotkanie ACC to dopiero pierwsze z zaplanowanej serii. Mamy sygnały, że liczba zainteresowanych i uczestników kolejnych spotkań będzie jeszcze większa" - powiedział, cytowany w komunikacie, Wild.



Dodano, że zgodnie z założeniami spotkania plenarne będą się odbywały zwykle dwa - cztery razy w roku, a gospodarzem każdego z nich ma być CPK, inwestor planowanego lotniska.

Popyt na podróże

Członek zarządu CPK ds. części lotniskowej inwestycji Dariusz Sawicki wyjaśnił, że konsultacje dotyczą m.in. potrzeb przewoźników, jeśli chodzi o szeroko pojętą infrastrukturę lotniskową, w tym wymagania dotyczące terminali pasażerskich, płyt postojowych i infrastruktury cargo.



"Według naszych prognoz europejski popyt na podróże lotnicze wzrośnie do 2037 r. o ok. 50 proc., w związku z czym niezbędna jest budowa infrastruktury, która będzie w stanie na to zapotrzebowanie odpowiedzieć. Dzisiejsze ACC w Warszawie to sygnał, że jesteśmy świadomi brakującej przepustowości lotniczej w Europie, a poprzez projekt CPK chcemy zaoferować pasażerom rozwiązanie, na które czekają" - powiedziała cytowana w komunikacie Anca Apahidean z IATA.



Przy IATA działają Komitety Konsultacyjne przeznaczone dla największych projektów inwestycyjnych, w tym dla portów lotniczych Bangkok, Hong Kong International, Londyn Heathrow, Kuala Lumpur International, Manchester, Paryż Charles de Gaulle, Pekin Daxing i Sztokholm Arlanda - przypomniano w komunikacie.



"Spotkania ACC to kolejny krok w ramach konsultacji z partnerami branżowymi CPK. W połowie kwietnia spółka CPK rozpoczęła proces uzgodnień strategicznych. W inauguracyjnym spotkaniu wzięło udział ponad 60 przedstawicieli firm takich jak m.in. Polskie Linie Lotnicze LOT, LOT AMS, LS Airport Services, PAŻP, Poczta Polska, Orlen, LOTOS, PERN, PHH, FedEx, DHL, UPS i TNT Express" - napisano.



W tym roku spółka CPK planuje m.in. wskazać doradcę strategicznego, czyli międzynarodowy podmiot z doświadczeniem inwestycyjnym w zakresie projektowania, budowy i zarządzania portami przesiadkowymi.

O lotnisku

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln.

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.