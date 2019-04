Odtwórz: Wild: CPK do 2027 to bardzo ambitny harmonogram

Centralny Port Komunikacyjny może za kilka lat stać się centrum biznesowym i komunikacyjnym Polski - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki na dworcu Łódź Fabryczna.

- Głęboko wierzę, że Polska jest i może być takim wyraźnym centrum, sercem Europy pod wieloma względami, gospodarczym, transportowym, a Centralny Port Komunikacyjny może być za kilka lat sercem biznesowym, sercem komunikacyjnym Polski. Jest to znakomita lokalizacja, która jest do tego predystynowana pod wieloma względami - powiedział szef rządu.



Dodał, że budowa CPK to wielka szansa rozwojowa Polski "szansa nie tylko na przełamanie wiekowych zapóźnień, ale szansa na rozwój na miarę XXI wieku".



- Dzisiaj po kilku latach analiz przystępujemy do realizacji bardzo konkretnych planów. Nazywamy je na roboczo rozwinięciem linii - jednego centrum, jednego hubu - Centralny Port Komunikacyjny i dziesięć szprych, czyli takich arterii kolejowych odchodzących od tego Centralnego Portu Komunikacyjnego - powiedział premier.

Jak zaznaczył szef rządu, CPK ma być nowoczesnym oknem na świat, jak kiedyś port w Gdyni. Dodał, że bez takich hubów komunikacyjnych nie ma szybkiego rozwoju gospodarczego.



Według Morawieckiego budując CPK, jednocześnie "tworzymy podwaliny pod właściwy rozwój w całym środkowoeuropejskim układzie państw".



Szef rządu przypomniał inicjatywę Trójmorza. Jego zdaniem CPK będzie jednym z głównych rozwiązań logistycznych dla krajów, które je tworzą. - A przynajmniej dla kilku państw nas otaczających - powiedział.



Morawiecki poinformował, że za kilka lat z Warszawy do Katowic i Krakowa pociągi pojadą 250 kilometrów na godzinę. - To pierwsze konkretne rozwiązania układu komunikacyjnego, który tworzymy - dodał.

Rząd przyjął w poniedziałek wykaz linii kolejowych o znaczeniu państwowym. Opracowanie to ma umożliwić między innymi sprawniejszą realizację inwestycji kolejowych w ramach planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.