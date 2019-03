Około 1,6 tysiąca kilometrów nowych linii kolejowych ma powstać do obsługi Centralnego Portu Komunikacyjnego - poinformowała w poniedziałek spółka CPK. Przed otwarciem Portu Lotniczego Solidarność ma być gotowy między innymi odcinek dużych prędkości łączący Warszawę z nowym lotniskiem i Łodzią.

Centralny Port Komunikacyjny - według rządowych planów - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną. Port ma być węzłem przesiadkowym zlokalizowanym między Warszawą i Łodzią.



"Jak wynika z uzgodnień spółki CPK z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi i Ministerstwem Infrastruktury, w ramach Programu CPK zostanie wybudowanych około 1,6 tysiąca kilometrów nowych linii" - poinformowano w komunikacie.



Oznacza to, że w ramach inwestycji, część linii kolejowych zostanie od nowa wybudowanych przez CPK, a część zmodernizowanych i wybudowanych przez PKP PLK, która jest zarządcą infrastruktury kolejowej w Polsce i zajmuje się modernizacją linii istniejących.

Nowe linie kolejowe

W komunikacie przekazano, że 140 kilometrów ma być gotowych przed uzyskaniem przez Port Lotniczy Solidarność zdolności operacyjnej. Chodzi o odcinek dużych prędkości łączący Warszawę z CPK i Łodzią. Pociągi będą jeździć tym odcinkiem z prędkością do 250 kilometrów na godzinę.



Megalotnisko w osiem lat. "To bardzo ambitny harmonogram" Oddanie do użytku Centralnego Portu Komunikacyjnego do 2027 roku to bardzo ambit... zobacz więcej » "To pierwszy odcinek zarzuconego w 2012 roku projektu Kolei Dużych Prędkości (tzw. igrek). W rejonie Baranowa powstanie węzeł, którego częścią będą łączniki między CPK, a istniejącymi liniami: nr 1 i 4 (Warszawa – Grodzisk Mazowiecki – Łódź z odbiciem CMK w stronę Katowic) oraz nr 3 (Warszawa – Kutno – Poznań)" - zaznaczono w komunikacie.



Docelowo - na potrzeby programu CPK - zostanie zbudowana też linia CMK Północ, czyli przedłużenie Centralnej Magistrali Kolejowej z rejonu Żyrardowa do CPK, a dalej w kierunku Płocka, Włocławka, Grudziądza i Trójmiasta.



Według komunikatu w ramach kolejnego etapu inwestycji ma powstać 880 kilometrów linii kolejowych, a w ostatnim etapie 580 kilometrów. Łącznie na 1,6 tysiąca kilometrów linii kolejowych, to 1100 kilometrów mają stanowić linie dwutorowe, a 500 kilometrów - linie jednotorowe.

Pociągiem do CPK

"Kolejowa części Programu CPK to pajęczyna nowych linii prowadzących z dziesięciu kierunków do CPK i Warszawy. W efekcie jej powstania dojazd pociągiem do centralnego lotniska zajmie nie dłużej niż 2 godziny. W zasięgu sieci znajdą się największe miasta w kraju (poza Szczecinem, do którego z racji odległości dojedziemy koleją w czasie 3 godziny 15 minut)" - podkreślono. Dojazdem do CPK objęte będą także przygraniczne obszary Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Litwy i obwodu kaliningradzkiego.



W ramach tych dziesięciu kierunków powstaną połączenia kolejowe między innymi na trasach: CPK - Płock – Włocławek – Grudziądz – Tczew – Trójmiasto (CMK Północ) – Lębork – Słupsk (Pomorze); Włocławek – Toruń – Bydgoszcz – Piła – Szczecinek – Białogard – Kołobrzeg (Kujawy); CPK – Warszawa – Nasielsk – Ciechanów – Działdowo – Olsztyn (Warmia); CPK – Warszawa – Zielonka – Tłuszcz – Czyżew – Białystok – Kuźnica – granica państwa (Podlaskie); CPK – Warszawa – Siedlce – Łuków – Biała Podlaska – Terespol – granica państwa; CPK – Warszawa – Otwock – Lublin – Trawniki – Chełm (Lubelskie); CPK – CMK – Węzeł Małopolsko-Śląski (WMŚ) – Kraków – Podłęże – Nowy Sącz/Chabówka; CPK – Łódź – Sieradz – Wieruszów – Wrocław – Świdnica – Wałbrzych – Lubawka – granica państwa, czy CPK – Warszawa – Sochaczew – Kutno – Konin – Swarzędz – Poznań.

Centralny Port Komunikacyjny

Jak poinformowała spółka, łączna długość linii kolejowych w Polsce wynosi ponad 19 tysięcy kilometrów, przy czym od początku lat 90. rozebranych zostało ponad 5 tysięcy kilometrów linii. Budowa nowych szlaków kolejowych na dużą skalę nie odbywała się w Polsce od lat 80., kiedy zakończono budowę Linii Hutniczo-Siarkowej, a wcześniej Centralnej Magistrali Kolejowej.

Łączne koszty budowy CPK szacowane są na 35 miliardów złotych, w tym 16-19 miliardów złotych na realizację części lotniskowej, 8-9 miliardów złotych – kolejowej i 7 miliardów złotych – drogowej.



W ramach tego projektu 37 kilometrów na zachód od Warszawy, na obszarze około 3 tysięcy hektarów, zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 milionów pasażerów rocznie. Docelowo lotnisko będzie mogło być rozbudowane do przepustowości około 100 milionów ludzi.

Do końca 2019 roku mają się zakończyć prace przygotowawcze, a sam port powinien być zbudowany do końca 2027 roku.