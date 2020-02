Tysiące uwag do planowanego przebiegu nowych tras kolejowych do CPK

Tysiące uwag do planowanego przebiegu nowych tras kolejowych do CPK "Źródło: tvn24"

Odtwórz: Tysiące uwag do planowanego przebiegu nowych tras kolejowych do CPK

Odtwórz: Tysiące uwag do planowanego przebiegu nowych tras kolejowych do CPK

Spółka Centralny Port Komunikacyjny pokazała planowany przebieg tras kolejowych. Chodzi o 1600 kilometrów nowych torów, którymi będzie można dojechać do superlotniska. Plany nie spodobały się jednak części mieszkańców, dla niektórych gmin inwestycja będzie bowiem oznaczała przesiedlenia i wyburzenia. Materiał Łukasza Wieczorka z programu "Polska i Świat" w TVN24.

W całym kraju trwa gorąca dyskusja na temat propozycji przebiegu nowych tras kolejowych do planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

- Nie po to uciekliśmy z Warszawy, przed zgiełkiem, hałasem, i zamieszkaliśmy na wsi, żeby teraz mieć po sąsiedzku tory - mówi Łukasz, mieszkaniec gminy Wieliszew.

"To są skandaliczne pomysły"

Planowane trasy szybkich pociągów przetną 180 powiatów. Budowa w wielu przypadkach oznacza burzenie istniejących budynków. - Każdy z tych wariantów jest dla nas praktycznie nie do przyjęcia, gdyż wiąże się to z wysiedleniami bardzo dużych części miejscowości - wskazuje Jarosław Papuga, wójt gminy Nieborów.

Loty z Polski do Włoch. Jest stanowisko Ryanaira Wszystkie loty irlandzkiego Ryanaira odbywają się normalnie - przekazała w piąte... zobacz więcej » Zdaniem Jana Grabca z Platformy Obywatelskiej, "to są skandaliczne pomysły, zupełnie nieliczące się z ludzkimi dramatami".

Wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała uspokaja jednak, że klamka jeszcze nie zapadła. - Naprawdę uwag, które przyjmujemy, nie nazywałbym protestami, bo nie ma przeciw czemu protestować. To jest propozycja - podkreśla.

- Nie jest moją rolą i nawet nie powinienem teraz ustosunkowywać się do tego, co zgłaszają mieszkańcy w procesie konsultacji. My te wszystkie uwagi przyjmiemy i to przeanalizują specjaliści. To nie jest dla polityka, a zwłaszcza w terminie, kiedy jeszcze te konsultacje trwają, bo potem się jeszcze nie raz okazuje, że na przykład jakiś polityk gdzieś ma działkę na przebiegu - dodaje.

Zdaniem Jarosława Papugi, "jeżeli ktoś chciał załagodzić sytuację, to powinien pojawić się osobiście i ewentualnie wyjść do ludzi i powiedzieć im, na jakim to jest etapie, przedstawić jakieś konkretne dane".

- Natomiast na obecną chwilę nikt się nie pojawił - dodaje.









Konsultacje

Na uwagi w sprawie tras kolejowych spółka CPK czeka do 10 marca. Wnioski i opinie można zgłosić na stronie konsultacje.cpk.pl. Do tej pory wpłynęło ponad 3,5 tysiąca uwag, setki padają też na konsultacjach w gminach.

- Znacznie spadnie wartość gruntów w okolicy - mówi Piotr Szarkowski, mieszkaniec gminy Wieliszew. Inna mieszkanka tej gminy wtóruje, że "dużo tracimy, a nic nie zyskujemy".

Zarobki w CPK. Była radna PiS z pensją na poziomie 44 tysięcy złotych Sylwia Matusiak wcześniej pracowała na Giełdzie Papierów Wartościowych i w Narod... zobacz więcej » Prezes spółki CPK Mikołaj Wild zapewnia, że to dopiero pierwszy konsultacji. Po zebraniu uwag w internecie o nowej sieci kolejowych tras, przedstawiciele spółki będą rozmawiać w terenie. Już wiadomo, że nie będą to łatwe dyskusje.

- Mamy po jednej stronie konieczność wywłaszczenia do 20 domów, po drugiej stronie konieczność przejścia tunelem pod osiedlem mieszkaniowym zamieszkałym przez 70 tysięcy ludzi. Co mamy wybrać? To są tego typu decyzje - mówi Wild.

Centralny Port Komunikacyjny

Tory do lotniska to jedno, samo lotnisko to drugie. Propozycje konkretnych lokalizacji portu mamy poznać w przyszłym roku. Budowa lotniska między Łodzią a Warszawą ma ruszyć w 2023 roku. Pod koniec 2027 roku ma odlecieć z niego pierwszy samolot.

- Nie jestem w stanie zagwarantować, że zawsze będzie w Polsce rządziła władza, która działa racjonalnie, ale jeżeli będzie rządziła władza, która działa racjonalnie, ten projekt będzie kontynuowany - zapewnia Mikołaj Wild.

Wcześniej, jeszcze jako wiceminister infrastruktury, Wild tłumaczył, że "korzyści z inwestycji kolejowych w ramach Programu CPK są niezaprzeczalne. Ponad 100 polskich miast znajdzie się w strefie gwarantującej dojazd do CPK w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny. To pozwoli na skomunikowanie za sprawą lotniskowo-kolejowego węzła CPK większości najważniejszych ośrodków miejskich w Polsce".

CPK w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 milionów pasażerów rocznie, a docelowo około 100 milionów.

Według wcześniejszych deklaracji łączne koszty budowy CPK szacowane są na 35 miliardów złotych, w tym 16-19 miliardów złotych na realizację części lotniskowej, 8-9 miliardów złotych – kolejowej i 7 miliardów złotych – drogowej.