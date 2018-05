Ile kosztuje wycieczka do Prowansji? Wszystko, co musisz wiedzieć

Planujesz wycieczkę do Prowansji? Ceny biletów lotniczych w dwie strony z Krakowa do Marsylii zaczynają się od 262 złotych. Za nocleg dla czterech osób trzeba natomiast zapłacić od 104 do 1198 złotych za dobę. Zorganizowana wycieczka to wydatek rzędu 1498 złotych. O szczegółach w cyklu "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS opowiadał Jakub Porada.

