Oszuści nie odpuszczają klientom banków. Bank Zachodni WBK zidentyfikował kolejne złośliwe aplikacje imitujące bankowość mobilną banku. Tym razem chodzi o trzy fałszywe aplikacje dostępne w sklepie Google. "Podjęliśmy działania mające na celu ich usunięcie" – informuje bank.

Problemy mogą sprawiać trzy aplikacje – "Zachodni mobile WBK", "Zachodni Mobile" oraz "Mobile Zachodni WBK", które podszywają się pod oficjalną aplikację banku. Ich instalacja spowodowałaby zainfekowanie urządzenia. Zainfekowanie odbywało się poprzez wyrażenie zgód na dostęp do powiadomień po wyświetleniu komunikatu, co było niezbędne do używania aplikacji.

Mogą przejąć kontrolę

Złośliwe aplikacje mogą przejąć kontrolę nad powiadomieniami, nazwami kontaktów i odbieranymi wiadomościami, co zwiększa ryzyko utraty pieniędzy - informuje w komunikacje BZ WBK.

"Zwracamy się do Klientów, aby nie pobierali ani nie instalowali nieautoryzowanych aplikacji. Osoby, które zainstalowały fałszywą aplikację do tej pory, powinny niezwłocznie ją odinstalować. W przypadku wątpliwości klientów zawsze prosimy o kontakt z naszą infolinią" – czytamy.

Bank radzi, żeby przed pobraniem aplikacji zawsze sprawdzić podstawowe informacje na jej temat, które są ogólnodostępne w sklepach z aplikacjami. Mowa tutaj m.in. o ocenach innych użytkowników oraz ilości pobrań. Jeżeli jedna ze statystyk wygląda nienaturalnie (np. bankowa aplikacja została pobrana zaledwie 100 razy) prawdopodobnie mamy do czynienia z oszustwem.

Źródło: BZ WBK Fałszywe aplikacje BZ WBK

Kolejny taki przypadek

To już kolejny przypadek z ostatnich kilkunastu dni, kiedy to BZ WBK ostrzega przez złośliwym oprogramowaniem. Wcześniej bank interweniował m.in. w sprawie fałszywej aplikacji o nazwie BZWBKlight.

Informowaliśmy też o fałszywych wiadomościach od oszustów podszywających się pod mBank i Getin Bank.

W lipcu PKO BP i ING Bank Śląski zamieściły na swoich stronach ostrzeżenia przed złośliwym oprogramowaniem na smartfony, które podszywa się pod komunikaty aplikacji mobilnych lub serwisów transakcyjnych. Za jego sprawą cyberprzestępcy mogli uzyskać dostęp do naszych pieniędzy.