Jarosław Pinkas był jednym z pierwszych wiceministrów odwołanych w ramach zapowiedzianej przez premiera Mateusza Morawieckiego redukcji liczby sekretarzy i podsekretarzy stanu. Teraz wraca jako pełnomocnik premiera do spraw organizacji struktur administracji publicznej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała zarządzenie premiera Mateusza Morawieckiego z 20 kwietnia w tej sprawie.

Zadania

Do zadań pełnomocnika do spraw organizacji struktur administracji publicznej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności ma należeć m.in. monitorowanie prac legislacyjnych w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz przygotowanie propozycji regulacji w zakresie funkcjonowania organów administracji publicznej właściwych w sprawach bezpieczeństwa żywności oraz wydatków budżetowych przeznaczonych na ten cel.

Ma to związek z planami powołania nowej Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności (projekt w tej sprawie jest w Sejmie).

Pełnomocnik może przedstawiać premierowi analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania. Organom administracji publicznej pełnomocnik może przedstawiać projekty rozwiązań związanych z organizacją struktur administracji publicznej właściwych w zakresie bezpieczeństwa żywności.



Zgodnie z zarządzeniem pełnomocnik informuje premiera o zagrożeniach dla realizacji powierzonych zadań, przedstawia też premierowi półroczne sprawozdania ze swojej działalności.

Powrót do kancelarii premiera

Pinkas, doktor nauk medycznych, był poprzednio - od kwietnia 2017 roku do marca 2018 roku - sekretarzem stanu w kancelarii premiera i pełnomocnikiem rządu do spraw utworzenia jednolitej instytucji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo żywności.

Wiceminister został odwołany po zapowiedziach premiera Morawieckiego o redukcji liczby sekretarzy i podsekretarzy stanu o 20-25 procent.

Teraz, zgodnie z decyzją premiera, znów będzie pełnił funkcję pełnomocnika.

W latach 2005-07 Jarosław Pinkas był wiceministrem zdrowia. Ponownie funkcję wiceministra pełnił od listopada 2015 r. do lutego 2017 r.

Pełnomocnik od smogu

Podobny przypadek dotyczył odpowiedzialnego za walkę ze smogiem Piotra Woźnego. Najpierw został odwołany z funkcji wiceministra przedsiębiorczości i technologii, by później wrócić jako pełnomocnik premiera do spraw programu "Czyste Powietrze".