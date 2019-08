Ekonomiści z PKO BP podtrzymują prognozy tegorocznego wzrostu gospodarczego w Polsce na poziomie 4,6 proc. - Lekko, delikatnie, podwyższamy prognozę na przyszły rok do 3,7 proc. - powiedział w czwartek główny ekonomista banku Piotr Bujak.

Ekonomiści PKO BPO tłumaczą, że wzrost PKB w 2020 r. na poziomie 3,7 proc. będzie możliwy przy założeniach pozytywnych skutków łagodzenia polityki pieniężnej na świecie i stabilizacji koniunktury w strefie euro, a także przy kontynuacji pozytywnych zmian strukturalnych w polskiej gospodarce i dalszym efekcie krajowego pakietu fiskalnego (rozszerzenie 500+ obejmie cały rok).

Jak dodał Bujak, głównymi źródłami niepewności dla tych prognoz są m.in. stan globalnej koniunktury (wojny handlowe, "twardy" brexit), skala i tempo absorpcji środków UE oraz ryzyko szoków podażowych, jak np. ceny energii, paliw, żywności, ekstremalna pogoda. Globalna gospodarka na zakręcie. Prognozy Banku Światowego Perspektywy światowej gospodarki pogorszyły się, co związane jest między innymi... zobacz więcej »

"Relatywnie dobry wynik"

Ekonomiści z PKO BP szacują, że wzrost PKB w II kwartale br. wyniósł 4,4 proc. licząc rok do roku.

"Taki relatywnie dobry wynik potwierdziłby odporność krajowej gospodarki na niekorzystne trendy w otoczeniu zewnętrznym. Stabilizatorem wzrostu PKB było odbicie dynamiki konsumpcji prywatnej przy poprawie sytuacji na rynku pracy, rekordowym optymizmie konsumentów i transferach socjalnych. Dynamika inwestycji obniżyła się, na co wskazuje wyhamowanie wzrostu produkcji budowlano-montażowej. Przy ocenie wyników za II kwartał br. trzeba pamiętać, że czerwiec był pod wpływem silnego, negatywnego efektu kalendarzowego i ekstremalnych warunków pogodowych" - napisali ekonomiści PKO BP w kwartalniku ekonomicznym.



Zdaniem ekonomistów PKO BP, sytuacja na rynku pracy nadal się poprawia, ale w nieco słabszym tempie. Trend wzrostu płac lekko hamuje przy rosnącej zmienności dynamiki płac w ostatnich miesiącach. Ekonomiści oczekują dalszego, stopniowego łagodzenia napięć na rynku pracy.

Inflacja