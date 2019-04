Deficyt budżetu państwa na koniec marca wyniósł 4,5 miliarda złotych, czyli 15,7 procent planu rocznego - poinformowało w środę Ministerstwo Finansów. W samym tylko marcu deficyt wzrósł o 3,7 miliarda złotych - na koniec lutego wynosił 800 milionów złotych.

"W okresie styczeń - marzec 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosły 90,3 mld zł i były wyższe o 1,8 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego" - wskazał resort w informacji. Oznacza to, że wzrost dochodu państwa wyniósł ok. 2 proc.

MF dodaje, że wpływy z podatków do budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – marzec 2018 r. o ok. 1 mld zł i wyniosły w sumie 83,8 mld zł.

Dochody z VAT w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego były niższe o 0,6 proc. rok do roku (r/r) (czyli o ok. 0,2 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były niższe o 3,0 proc. r/r (tj. ok. 0,5 mld zł), dochody z podatku PIT były wyższe o 6,0 proc. r/r (ok. 0,8 mld zł) - podał resort. Natomiast dochody z podatku CIT były wyższe o 10,1 proc. rok do roku (czyli ok. 0,9 mld zł), a dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,3 proc. w ujęciu rocznym.



Wykonanie budżetu państwa w 1kw2019 takie sobie mówiąc szczerze. Wydatki były aż o 11% wyższe niż w 1kw2018 a dochody podatkowe tylko o 1,2% wyższe. Nic dziwnego, że na koniec marca odnotowaliśmy deficyt 4,5mld zł zamiast nadwyżki. Na cały 2019 prognozujemy deficyt 1,7% PKB. pic.twitter.com/4mIYL9sxXC — ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) April 24, 2019





Wydatki państwa w pierwszym kwartale wyniosły 94,8 mld zł - 22,8 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2018 były one wyższe o 9,4 mld zł (wyniosły w sumie 85,3 mld zł) - jest to wzrost o 11,1 proc.

Jak podaje MF, największy wzrost wydatków odnotowano głównie z tytułu: rozliczenia z budżetem UE (w porównaniu z 2018 r. więcej o 3,5 mld zł, w sumie 8 mld zł), dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 1,9 mld zł, w sumie 7,2 mld zł) oraz subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 1,4 mld zł, w sumie 21,1 mld zł).

Tegoroczny budżet przewiduje, że dochody państwa wyniosą 387,6 mld zł, wydatki zaplanowano w kwocie 416,1 mld zł. Oznacza to, że deficyt będzie nie większy niż 28,5 mld zł.

Pod koniec marca minister finansów Teresa Czerwińska zapowiadała, że deficyt budżetowy w kolejnych kwartałach będzie wzrastał.









W momencie uchwalania ustawy budżetowej nie były znane najnowsze obietnice wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem ich koszty tylko w tym roku szacowane są na dodatkowe około 20 miliardów złotych. Tak zapowiadała 12 marca wicepremier Beata Szydło.

- Natomiast w kolejnym roku to będzie dodatkowe 10-20 miliardów złotych - mówiła wicepremier Szydło. Łącznie obietnice mają zatem kosztować 30-40 miliardów złotych.

Wedle rządowych szacunków koszt rozszerzonego (na pierwsze i kolejne dzieci) programu 500 plus w 2019 roku to ok. 31 mld złotych. Tak zwana trzynasta emerytura, która zostanie wypłacona w maju, to wydatek na poziomie to 10,8 miliarda złotych.

Poprzedni rok

W 2018 roku prawie w każdym z pierwszych jedenastu miesięcy (oprócz lipca) obserwowano nadwyżkę budżetową. W dwunastym miesiącu - grudniu - deficyt okazał się tak duży, że z ponad 11 mld zł nadwyżki na koniec listopada, zrobiło się 10,4 mld zł deficytu na koniec roku.

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku dochody państwa wyniosły 380,1 miliarda złotych, a wydatki - 390,5 miliarda złotych. Ustawa budżetowa na 2018 rok zakładała, że deficyt wyniesie ponad 41 mld zł.