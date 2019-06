Na koniec maja budżet miał deficyt w wysokości 2,2 miliarda złotych - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Finansów w komunikacie dotyczącym szacunkowego wykonania budżetu państwa w okresie styczeń - maj 2019 roku. Na koniec kwietnia deficyt wynosił 75 milionów złotych.

Zgodnie z danymi MF dochody budżetu państwa wyniosły 162,6 miliarda złotych, co stanowiło 41,9 procent dochodów zaplanowanych w tegorocznej ustawie budżetowej.



Od początku roku do końca maja z budżetu wydano 164,8 miliarda złotych, czyli 39,6 procent kwoty zaplanowanej w tegorocznej ustawie budżetowej. W stosunku do tego samego okresu w 2018 roku wydatki budżetu państwa były wyższe o 20,4 miliarda złotych, tj. 14,1 procent, głównie w ramach dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 8,3 miliarda złotych) między innymi w związku z wypłatą trzynastej emerytury.

Deficyt po maju wyniósł 2,2 miliarda złotych, co stanowi 7,6 procent dopuszczonego w tegorocznym budżecie w wysokości 28,5 miliarda złotych.









Dochody podatkowe

Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń - maj 2018 roku o około 7,5 miliarda złotych.

Dochody z VAT w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego były wyższe o 3,3 procent rok do roku, czyli około 2,4 miliarda złotych. Dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 0,5 procent, czyli około 100 milionów złotych. Jak wynika z komunikatu, dochody z podatku PIT były wyższe o 7,1 procent - około 1,7 miliarda złotych. Natomiast dochody z podatku CIT były wyższe o 18,7 procent rok do roku, czyli około 3,2 miliarda złotych, a dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe 4,2 procent w ujęciu rocznym.

W okresie styczeń - maj 2019 roku wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło około 11,7 miliarda złotych i było wyższe o około 0,9 miliarda złotych (tj. 8,2 procent) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - maj 2018 roku.

Tegoroczny budżet przewiduje, że dochody państwa wyniosą 387,6 mld zł, wydatki zaplanowano w kwocie 416,1 mld zł.

Poprzedni rok

W 2018 roku prawie w każdym z pierwszych jedenastu miesięcy (oprócz lipca) obserwowano nadwyżkę budżetową. W dwunastym miesiącu - grudniu - deficyt okazał się tak duży, że z ponad 11 miliardów złotych nadwyżki na koniec listopada, zrobiło się 10,4 miliarda złotych deficytu na koniec roku.

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku dochody państwa wyniosły 380,1 miliarda złotych, a wydatki - 390,5 miliarda złotych. Ustawa budżetowa na 2018 rok zakładała, że deficyt wyniesie ponad 41 miliardów złotych.