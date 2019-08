W programie "Bilans" na antenie TVN24 BiS ekonomiści dyskutowali o projekcie budżetu na 2020 rok. Ich zdaniem brak deficytu jest w dużej mierze efektem zdarzeń jednorazowych. - Gdyby tego nie było, to mamy 25 miliardów złotych deficytu - stwierdził Marek Zuber.

Przyjęty we wtorek przez rząd wstępny projekt budżetu na 2020 r. zakłada, że nie będzie deficytu.

Ekonomista Marek Zuber powiedział, że cieszy się ze zrównoważonego budżetu, jeżeli uda się to zrealizować, ale podkreślił jednak, że nie jest to wyjątkowa sytuacja w Europie.

- Jest bardzo wiele krajów w Europie, które ma zrównoważone budżety lub nadwyżki. Niemcy przez cztery lata miały nadwyżki budżetowe, Czechy przez dwa lata, więc to nie jest nic nadzwyczajnego - wyjaśnił.

Ekspert zaznaczył, że martwi go fakt, że trudno będzie utrzymać zrównoważony budżet w kolejnych latach.

- Mamy dwa zdarzenia jednorazowe. Pierwsze to opłata przekształceniowa (OFE - red.) - to jest parapodatek. Druga kwestia to jest 5G i sprzedaż częstotliwości. Według mnie to będzie około 25 miliardów złotych. Gdyby tego nie było, to mamy 25 miliardów złotych deficytu - zauważył Zuber.

- Jeśli chodzi o perspektywę 2020 roku, to brak deficytu, zbilansowany budżet będzie też efektem jednorazowych przychodów. Jeśli spojrzymy na kolejne lata, to sytuacja nie musi być tak komfortowa - stwierdził Rafał Sadoch, ekonomista DM mBanku.

Wpływy z tytułu opłaty przekształceniowej mają szczególne znaczenie (do budżetu państwa ma trafić 15 proc. kwot przekazywanych z OFE do IKE). Wcześniej rząd szacował to nawet na 19,3 mld złotych plus 3,5 mld zł z tytułu zaprzestania przekazywania nowych składek do OFE (trafią do ZUS). Rząd przewiduje również, że w przyszłym roku zostanie uruchomiona sprzedaż częstotliwości nowej generacji 5G.

Zuber podkreślił również, że nie jest jeszcze pewne, czy projekt budżetu nie będzie jeszcze nowelizowany w przyszłości. - W ciągu ostatnich czterech lat - dwa razy (się to stało - red.). To nie jest nic nadzwyczajnego - skomentował ekonomista.

Głosowanie nad projektem budżetu na 2020 rok będzie miało miejsce po wyborach, które mają odbyć się 13 października.

BUDŻET 2020 - KOMENTARZE EKSPERTÓW >>>

BUDŻET 2020 - KOMENTARZE OPOZYCJI >>>