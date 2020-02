Posłowie przegłosowali w piątek budżet państwa na 2020 rok. Dochody, jak i wydatki mają wynieść po około 435,3 miliarda złotych, co oznacza brak deficytu budżetowego.

Za ustawą budżetową głosowało 231 posłów, 217 było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Posłowie rozpatrzyli też 111 poprawek, zgłoszonych w drugim czytaniu, przyjmując 15 z nich. Sejm odrzucił natomiast ponad 460 wniosków mniejszości.

Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.

"Postanowiliście nagle zaciskać pasa"

Na początku głosowań szef sejmowej komisji finansów Henryk Kowalczyk z Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że w czasie prac parlamentarnych projektu "nie zepsuto", zaznaczając, że nie przewiduje on deficytu budżetowego.

O zerowym deficycie mówił także Dariusz Rosati z Koalicji Obywatelskiej. - Głównym hasłem tegorocznego budżetu miał być zerowy deficyt. To miał być budżet zrównoważony. Jak pierwszy raz o tym usłyszałem, to się poważnie zaniepokoiłem, dlatego że panie premierze, panie ministrze finansów, budżet zrównoważony jest dobry w czasach bardzo dobrej koniunktury - zauważył parlamentarzysta.

- Wtedy rzeczywiście trzeba równoważyć budżet, a nawet robić nadwyżkę, natomiast wy w czasie spowolnienia gospodarczego postanowiliście nagle zaciskać pasa - dodał.

Z kolei Adrian Zandberg zapowiadał, że Lewica zagłosuje przeciwko wnioskowi o odrzucenie projektu, i wspomniał jednocześnie o kwestii podatku cyfrowego.

- Lewica zagłosuje przeciwko temu wnioskowi, ale mamy pytanie w tej sprawie bardzo istotne, bo dowiedzieliśmy się, że wczoraj pojawił się tutaj lobbować po raz kolejny przedstawiciel amerykańskiego rządu. Wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość stchórzyło już w sprawie Ubera, wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość stchórzyło już w sprawie opodatkowania Google'a, Facebooka i innych cyfrowych gigantów. Moje pytanie do Prawa i Sprawiedliwości, czy chociaż tym razem zostanie wam chociaż tyle honoru, by nie stchórzyć i nie zmienić zdania w ostatnim momencie? - pytał poseł Lewicy.

Wzrost dochodów

"Gospodarka wytraciła impet". Najnowsze dane GUS Produkt Krajowy Brutto w czwartym kwartale 2019 roku wzrósł o 3,1 procent rok do... zobacz więcej » W projekcie tegorocznego budżetu założono, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,7 procent, a inflacja utrzyma się na poziomie 2,5 procent.

Wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent ma sięgnąć nominalnie 6,3 procent.

MF zapewnia, że projekt budżetu na 2020 rok spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 procent PKB.



Według resortu finansów prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2020 roku determinowany będzie między innymi wzrostem gospodarczym, przewidywanym poziomem inflacji, a także efektem już wdrożonych i przygotowywanych zmian systemowych, mających na celu dalsze uszczelnienie systemu podatkowego, jak również działań zmierzających do zmniejszenia obciążenia podatkowego podatkiem PIT.





Podwyżki dla nauczycieli

Jeszcze przed pierwszym czytaniem budżetu w Sejmie, rząd złożył do ustawy autopoprawkę przewidującą 6-procentowy wzrost płac dla nauczycieli. Zgodnie z budżetem od września będzie obowiązywać podniesiona kwota bazowa dla nauczycieli. Ma ona wynosić 3537,80 zł, czyli 200,45 zł więcej od kwoty bazowej obowiązującej od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 roku i uwzględniającej skutki podwyżek wprowadzonych w 2019 roku.



Kwota bazowa służy do wyliczenia wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.



W uzasadnieniu do autopoprawki zaznaczono, że pieniądze na wrześniowe podwyżki będą finansowane ze zwiększonej o 100 milionów złotych subwencji oświatowej (są to pieniądze przesunięte z rezerwy celowej). Po podniesieniu subwencja ma wynosić 49 miliardów 835 milionów 775 tysięcy złotych. Drugim źródłem finansowania będą oszczędności wynikające z różnicy między prognozowaną liczbą etatów a wynikającymi z Systemu Informacji Oświatowej danymi rzeczywistymi.