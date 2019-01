Odtwórz: Rafalska o 500 plus: bierzemy pod uwagę zmianę kryterium dochodowego

Odtwórz: Minister Rafalska podsumowuje program 500 plus

W projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. są zabezpieczone środki na wypłatę rodzicielskich świadczeń uzupełniających - zapewniła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Resort finansów wcześniej zwracał uwagę, że koszty programu będą wyższe od planowanych i sugerował jego opóźnienie.

Przygotowany przez MRPiPS projekt przewiduje, że matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury.

Termin wejścia w życie

- W projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. są zabezpieczone środki na wypłatę rodzicielskich świadczeń uzupełniających. Gdy parlament przyjmie ustawę budżetową, stanie się to faktem. W 2019 r. na ten cel zostało zarezerwowanych 801 mln 300 tys. złotych - poinformowała minister. Dodała, że uzgodniony termin wejścia w życie ustawy jest wyznaczony na 1 marca tego roku.

Spór w rządzie o matczyne emerytury. "Koszty znacznie wyższe niż planowane i zabezpieczone" Ministerstwo Finansów sprzeciwia się wejściu w życie ustawy o matczynych emerytu... zobacz więcej » W środę na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano uwagi do projektu MRPiPS, w których resort finansów zwracał uwagę, że koszty tego programu będą wyższe od planowanych i sugerował jego opóźnienie. - Te wątpliwości wynikały z etapu uzgodnień, który trwał i z uwag, które były zgłaszane do tego projektu. Ale to zostało już rozstrzygnięte przez Stały Komitet i czekamy teraz na przyjęcie projektu przez Radę Ministrów – powiedziała Rafalska.

Świadczenie na wniosek

Minister przypomniała, że świadczenie będzie przysługiwało matkom, które urodziły i wychowały lub wychowały co najmniej czworo dzieci, i nie wypracowały emerytury minimalnej. O świadczenie będą mogły się ubiegać matki, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat. W niektórych przypadkach świadczenie będzie przysługiwało także ojcom po osiągnięciu 65 lat.

- Świadczenie będzie przysługiwało osobom, które nie pracują i nie mają niezbędnych środków utrzymania albo mają prawo do emerytury, ale ta emerytura jest niższa niż minimalna, która od 1 marca będzie wynosiła 1100 zł. Szacujemy, że to świadczenie będzie mogło otrzymać 65 tys. osób, które nie wypracowały tego stażu, i 20,8 tys. osób, które już pobierają emeryturę, ale jest ona niższa niż minimalna – wówczas ta emerytura będzie uzupełniona do kwoty 1,1 tys. zł brutto – zaznaczyła minister.

Świadczenie będzie przyznawane na wniosek osoby uprawnionej.