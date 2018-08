W ostatnim kwartale 2018 roku po zakończeniu konsultacji w związku z raportem oddziaływania na środowisko i po okresie lęgowym ptaków rozpocznie się budowa kanału przez Mierzeję Wiślaną - poinformowało Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Do 30 września Urząd Morski w Gdyni musi uzupełnić informacje w dokumentacji dotyczącej przekopu Mierzei Wiślanej. Wyjaśnienia mają dotyczyć między innymi budowy samego obiektu oraz wpływu inwestycji na obszary chronione. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Olsztynie prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przekopu Mierzei Wiślanej.

Termin rozpoczęcia budowy

Jak poinformowało w poniedziałek PAP biuro prasowe Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, nie ma jeszcze konkretnego harmonogramu prac i konkretnego terminu rozpoczęcia budowy kanału.

"Na pewno będzie to ostatni kwartał 2018 roku po zakończeniu konsultacji w związku z raportem oddziaływania na środowisko i po okresie lęgowym ptaków"- wyjaśniło biuro prasowe resortu.

Rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie Justyna Januszewicz informowała wcześniej, że inwestor, czyli Urząd Morski w Gdyni do 30 września musi uzupełnić przede wszystkim wyjaśnienia informacji związane z rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi budowy samego obiektu i jego funkcjonowania, sposobu wykonania prac budowlanych.

Inwestor został także wezwany do uzupełnienia informacji dotyczącej sposobu oddziaływania na środowisko, w tym obszaru chronionego przede wszystkim, na ptaki będące przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000. Urząd Morski w Gdyni został zobowiązany także do wyjaśnienia informacji dotyczącej działań minimalizujących oddziaływanie na środowisko inwestycji.

Według rządu przekop Mierzei Wiślanej to inwestycja kluczowa, która ma ożywić gospodarczo Warmię i Mazury, a jednocześnie projekt ten realizowany jest pod kątem bezpieczeństwa państwa.

Samorządy podzielone

Zarząd województwa pomorskiego negatywnie zaopiniował plany inwestycji. W jego ocenie budzi ona obawy ze względów ekonomicznych i przyrodniczych. Z kolei sejmik województwa warmińsko-mazurskiego przyjął stanowisko, w którym poparł plan przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Jak ocenił, to inwestycja istotna dla rozwoju subregionu elbląskiego.



Przekop przez Mierzeję Wiślaną ma powstać w miejscowości Nowy Świat, liczyć będzie około 1300 metrów długości i 5 metrów głębokości. Ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 metrów. Przez kanał będą mogły przepływać statki o długości 100 metrów i szerokości 20 metrów.

Przypomnijmy, że zgodnie z wcześniejszymi szacunkami koszt przekopu miałby pochłonąć 880 mln zł.