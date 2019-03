Około 500 kilometrów nowych dróg planuje oddać do ruchu w tym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Kierowcy szybciej mają pojechać między innymi ze Szczecina do Koszalina. Nowe odcinki ma zyskać również autostrada A1 na Śląsku.

W piątek zakończyła się przerwa zimowa na drogowych inwestycjach nadzorowanych przez GDDKiA. Oznacza to, że od poniedziałku firmy powinny wrócić na budowy dróg.

GDDKiA podała, że w realizacji jest obecnie 113 zadań o łącznej długości blisko 1426 km. W trakcie przetargu pozostaje kolejnych jedenaście zadań o długości blisko 120 km. W tym roku drogowcy planują oddać do ruchu 490 km nowych dróg.

Autostrada A1

W tym roku planowane do oddania są cztery odcinki A1 na Śląsku o łącznej długości około 57 km od węzła Rząsawa (Częstochowa Północ - nazwa węzła jaka zostanie wdrożona na zbudowanej autostradzie) do Pyrzowic. Jak wskazano w komunikacie, obecnie najbardziej zaawansowano są trzy z nich od węzła Blachownia (Częstochowa Blachownia) do Pyrzowic o łącznej długości 36,6 km.

"Mobilizujemy również wykonawcę odcinka F o długości 21,3 km aby również ukończył prace w bieżącym roku, przynajmniej na poziomie pozwalającym udostępnić trasę kierowcom" - podkreśliła GDDKiA.

Komentarz drogowców dotyczy odcinka, na którym w poniedziałek nie pojawili się po zimowej przerwie podwykonawcy firmy Salini.

Do całkowite zakończenia prac na A1 potrzebna jest finalizacja odcinków na ternie województwa śląskiego i łódzkiego. Poszczególne odcinki: "A" węzeł Tuszyn - węzeł Piotrków Trybunalski Południe o długości 15,9 km, "C" Kamieńsk - Radomsko o długości 16,7 km i "D" Radomsko - granica województwa śląskiego o długości 7 km oraz na terenie śląskiego odcinek E granica województwa łódzkiego - węzeł Rząsawa (bez węzła) o długości 16,9 km zaplanowano do oddania nie później niż w 2022 roku. "Na odcinek "B" Piotrków Trybunalski - Kamieńsk nie ma jeszcze wykonawcy ale jeśli nie będzie odwołań od wyboru, jeszcze w marcu istnieje możliwość podpisania umowy" - czytamy.









Szybciej nad morze

W województwie zachodniopomorskim między Szczecinem a Koszalinem budowana jest droga ekspresowa S6. Roboty trwają na sześciu odcinkach o łącznej długości 120 km i fragmencie obwodnicy Koszalina i Sianowa.

"Zaawansowanie robót na niektórych odcinkach przekracza już 90 procent i w najbliższych miesiącach będą głównie wykonywane nawierzchnie i roboty wykończeniowe. Wykonawcy wykorzystali okres zimowy, w którym były dość sprzyjające warunki przede wszystkim do prac przy obiektach mostowych" - wskazano.

Zgodnie z zapewnieniami GDDKiA, oddawanie do ruchu tej trasy planowane jest stopniowo od maja do października bieżącego roku. "Droga skróci czas przejazdu między Szczecinem, a Koszalinem o blisko godzinę" - podano.









Ekspresówka na zachodzie

W ramach prac prowadzonych na trasie S3 powstaje obecnie odcinek od Bolkowa przez Lubawkę do granicy polsko-czeskiej, o długości około 31,5 km. Termin ukończenia odcinka od Bolkowa do Kamiennej Góry to pierwsza połowa 2023 roku, natomiast zakończenie odcinka od Kamiennej Góry do granicy państwa planowane jest w drugiej połowie 2021 roku. W ramach tej inwestycji powstanie najdłuższy w Polsce drążony w skale tunel drogowy o długości około 2,3 km.



W realizacji pozostaje jeszcze 14-kilometrowy odcinek S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ o długości nieco ponad 14 km. Wykonawca udostępnił do tej pory częściowo do ruchu trzy węzły (Kaźmierzów, Polkowice, Lubin Północ). Obecnie przekroczenie daty zakończenia robót na całym odcinku wynosi jednak około 9 miesięcy. Stan zaawansowania rzeczowego szacowany jest na około 75 procent.



W niedalekim sąsiedztwie drogi ekspresowej S3 powstaje obwodnica Bolkowa, o długości około 17,5 km. Jak podała GDDKiA, jej budowa zostanie zakończona w pierwszej połowie 2020 roku.









Trasa S5

W województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim trwa budowa drogi ekspresowej S5.

Obecnie na terenie Wielkopolski realizowane są 3 odcinki z Poznania do Radomicka o długości ponad 50 km, z czego na jednym odcinku (Poznań-Wronczyn) ruch odbywa się jednym pasem. Oddanie do ruchu drugiego pasa planowane jest na koniec czerwca, natomiast pozostałe odcinki (tj. Wronczyn - Kościan- Radomicko) w czwartym kwartale br.

Oddanie do ruchu tych odcinków pozwoli skrócić czas przejazdu z Poznania do Wrocławia. S5 docelowo połączy Nowe Marzy (A1), Bydgoszcz, Poznań (A2) i Wrocław (A8) oraz zapewni sprawną komunikację pomiędzy województwami dolnośląskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim.

W poniedziałek GDDKiA informowała, że podwykonawcy Impresa Pizzarotti nie pojawili się w poniedziałek na odcinkach S5: Nowe Marzy – Dworzysko; Dworzysko – Aleksandrowo; Białe Błota – Szubin.









"Siódemka" w budowie

Ruszyła likwidacja bramek na A2. "Od lipca kierowcy pojadą bez utrudnień" W środę rozpoczęły się prace związane z likwidacją nieczynnego punktu poboru opł... zobacz więcej » W ramach budowy ekspresowego połączenia między Gdańskiem a Warszawą w ciągu drogi ekspresowej S7 budowane są 4 odcinki między Napierkami a Płońskiem: Napierki - Mława (14 km), Mława - Strzegowo (21,5 km), Strzegowo - Pieńki (23,4 km), Pieńki - Płońsk (13,8 km).

Łączna wartość tych zadań to około 1,7 mld zł, a długość: 72,7 km. Są one na etapie prac przygotowawczych, w trakcie procedury uzyskiwania decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). Udostępnienie kierowcom tego odcinka ma nastąpić w drugim kwartale 2021 roku, co pozwoli skrócić czas przejazdu z Warszawy do Trójmiasta o około 20 minut.



Droga ekspresowa S7 na południe od Warszawy do Krakowa i dalej na Podhale budowana jest na terenie województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. W województwie mazowieckim na odcinku Warszawa-Grójec. Planowane zakończenia robót to marzec 2021 roku. Po oddaniu do ruchu tego odcinka, kierowcy od Południowej Obwodnicy Warszawy do granicy województwa mazowieckiego będą mieli do dyspozycji 122 km drogi ekspresowej.



Na terenie województwa świętokrzyskiego S7 jest budowana na odcinkach: granica województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego - Skarżysko-Kamienna oraz Chęciny - Jędrzejów. Zgodnie z kontraktem roboty na pierwszym z odcinków powinny zakończyć się w maju 2020 roku, ale - jak dodano w komunikacie - wykonawca już zadeklarował, że przy sprzyjających warunkach pogodowych udostępni ciąg główny drogi ekspresowej do końca br.



Prace trwają także na małopolskich odcinkach: I Lubień - Naprawa, II Naprawa - Skomielna Biała, III Skomielna Biała - Rabka Zdrój wraz z odcinkiem dwujezdniowej DK47 Rabka Zdrój-Chabówka. Zakończenia robót na odcinku I są planowane na czwarty kwartał 2019 roku, na odcinku II pod koniec pierwszego kwartału 2021 roku oraz na odcinku III w drugim kwartale 2019 roku.



W 2019 roku planowane jest rozpoczęcie budowy odcinka S7 na północ od Krakowa Szczepanowice - Widoma. Trwa przygotowanie także projektu odcinka Widoma - Kraków, na którym prace budowlane rozpoczną się w na przełomie pierwszego/drugiego kwartału 2020 roku.









S17 połączy Warszawę, Lublin i Rzeszów

W województwach mazowieckim i lubelskim budowana jest droga ekspresowa S17. W 2019 roku planowane są do oddania odcinki od węzła Lubelska do węzła Kurów Zachód, z wyłączeniem obwodnicy Kołbieli gdzie ruch może odbywać się tymczasowo po budowanej trasie.

"To łącznie blisko 87 km, a doliczając niecałe 9 km obwodnicy Kołbieli blisko 96 km. W budowie będą co prawda jeszcze dwa węzły: Lubelska i Zakręt (łącznie ok. 5 km trasy) ale i tak czas przejazdu z rogatek Warszawy do Centrum Lublina zajmie mniej niż półtorej godziny" - podkreśliła GDDKiA.



Jak dodano, w połowie 2021 roku ukończone zostaną odcinaki na terenie województwa lubelskiego a kompletną S19 od Lublina do Rzeszowa pojedziemy w połowie 2022 roku.

Północny wschód Polski to także droga ekspresowa S61 (Via Baltica), której 3 fragmenty zaplanowane są do oddania w trzecim kwartale 2021 roku. Są to odcinki: Szczuczyn - węzeł Ełk Południe (około 23 km), węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie (około 20 km), węzeł Wysokie - Raczki (około 20 km).

Oto odcinki dróg planowane do oddania w 2019 roku:



Miliardowe żądania włoskich firm wobec GDDKiA Dwa włoskie koncerny budujące 9 odcinków dróg w Polsce, między innymi fragmenty... zobacz więcej » A1 węzeł Blachownia - węzeł Zawodzie (odc. G) około 4,7 km,

A1 węzeł Zawodzie - węzeł Woźniki (odc. H) około 16,7 km,

A1 węzeł Woźniki - węzeł Pyrzowice (odcinek I) około 15,2 km,

S3 węzeł Kaźmierzów - Lubin Północ około 14,4 km,

S5 Białe Błota – Szubin około 9,8 km,

S5 Szubin - Jaroszewo około 19,3 km,

S5 Jaroszewo - Mielno około 25,1 km,

S5 Maksymilianowo - Tryszczyn około 8,5 km,

S5 Poznań - Wronczyn około 15,9 km,

S5 Wronczyn - Kościan Południe około 18,9 km,

S5 Kościan Południe - Radomicko około 15,7 km,

S6 Goleniów Północ - początek obwodnicy Nowogardu około 19,8 km,

S6 Nowogard - Płoty około 20,4 km,

S6 Płoty - Kiełpino około 14,6 km,

S6 Kiełpino - Kołobrzeg Zachód około 24,1 km,

S6 Kołobrzeg Zachód - Ustronie Morskie wraz z budową obwodnicy Kołobrzegu w ciągu DK11 około 18 km,

S6 Ustronie Morskie - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa około 24,1 km,

S6/S11 obwodnica Koszalina i Sianowa na S6 wraz z S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód około 12,2 km,

S7 granica województw mazowieckiego/świętokrzyskiego - Skarżysko-Kamienna około 7,6 km,

S7 Lubień - Naprawa około 7,6 km,

S7 Skomielna Biała - Rabka Zdrój i DK47 Rabka Zdrój - Chabówka około 6,1 km,

S8 Radziejowice - Przeszkoda około 9,9 km,

S8 Przeszkoda - Paszków około 11,6 km,

S10 obwodnica Wałcza około 17,8 km,

S11 obwodnica Szczecinka około 12 km,

S17 węzeł Lubelska - obwodnica Kołbieli około 15,2 km,

S17 obwodnica Kołbieli - obwodnica Garwolina około 13 km,

S17 obwodnica Garwolina - koniec obwodnicy Gończyc około 12,2 km,

S17 koniec obwodnicy Gończyc - granica województw mazowieckiego i lubelskiego około 13 km,

S17 granica województw - węzeł Skrudki około 20,2 km,

S17 węzeł Skrudki - węzeł Kurów Zachód około 13,2 km,

S51 Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe, odcinek między węzłami Olsztyn Południe i Olsztyn Jaroty około 4,9 km,

S61 obwodnica Suwałk około 12,8 km,

DK25 obwodnica Inowrocławia (łącznik) około 4,9 km,

DK28 obwodnica Sanoka około 6,9 km,

DK44 obwodnica Skawiny, od ulicy Energetyków do włączenia do DK44 poprzez rondo czterowlotowe około 2,2 km,

DK46 obwodnica Myśliny około 3,1 km,

DK50/79 obwodnica Góry Kalwarii około 9 km.