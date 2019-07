Plan budowy autostrad w Polsce, który zakłada wybudowanie około dwóch tysięcy kilometrów tego typu dróg, zbliża się do końca. Zrealizowano już 82 procent tego planu - poinformował w poniedziałek dziennikarzy minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- W naszej strategii planujemy dwa tysiące kilometrów autostrad w Polsce. W przypadku 1638 kilometrów możemy mówić, że te autostrady są już użytkowane. Należy więc podkreślić, że kończymy program autostradowy, bo mamy już 82 procent planowanej sieci autostrad w Polsce - powiedział Adamczyk.

Według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, do których dotarł Konkret24, w ostatnim czasie - od 2017 do pierwszej połowy 2019 roku - nie oddano jednak do użytku ani jednego odcinka autostrady.

Minister Andrzej Adamczyk poinformował w poniedziałek, że teraz w budowie jest 153,2 km autostrad, w przetargu kolejne 22 km. W 2019 roku przetargi mają zostać ogłoszone na 37,5 kilometra autostrady A2 między Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami, a w 2020 - na autostradę A2 Siedlce - Biała Podlaska i trzy odcinki autostrady A18.

- W przyszłej perspektywie pozostanie nam do zbudowania tylko jeden odcinek autostrady o długości 32 kilometrów, autostrady A2 Biała Podlaska - granica państwa. Przetarg na ten ostatni odcinek chcemy ogłosić najpóźniej w 2021 roku i tym samym zostaną zbudowane wszystkie odcinki autostrad w Polsce. Zakładamy, że ostatni odcinek sieci autostrad w Polsce zostanie oddany do użytku w 2025 roku - dodał minister.

Adamczyk wyraził nadzieję, że w sierpniu tego roku oddanych zostanie 37 km autostrady A1.





Drogi ekspresowe

Minister stwierdził w poniedziałek, że obecnie resort koncentruje się na budowie dróg ekspresowych.

- Zakładamy budowę 5650 kilometrów dróg ekspresowych, a gdyby doliczyć do tego zmiany korytarzowe, które wynikają z procedur środowiskowych, planistycznych to jest to około 6 tysięcy kilometrów dróg ekspresowych w Polsce. Na dzisiaj zrealizowano 39 procent sieci, czyli 2200 kilometrów tras - powiedział Adamczyk.

Dodał, że w budowie mamy obecnie 1077 km dróg ekspresowych, w przetargu mamy 73 km dróg ekspresowych, w przygotowaniu w ramach zapewnionych środków w Programie Budowy Dróg Krajowych mamy 820 km dróg ekspresowych. Z kolei w przygotowaniu na przyszłą perspektywę jest 1667 km dróg ekspresowych.

- Z całego pakietu bez mała 6 tysięcy kilometrów dróg ekspresowych, nie rozpoczęto prac przygotowawczych tylko dla 100 kilometrów dróg ekspresowych - powiedział Adamczyk.

Minister podkreślił, że w obecnej perspektywie budżetowej nie ma zagrożenia niewykorzystania środków unijnych przeznaczonych na inwestycje drogowe.

- Podobnie również jak nie ma zagrożenia wykorzystania środków unijnych na inwestycje kolejowe - stwierdził.