Ceny jabłek na rynku hurtowym w Broniszach z ubiegłorocznych zbiorów są wysokie, wahają się od 2 do 4,5 zł za kilogram. Oznacza to, że są one o 50-150 procent droższe niż rok temu. Sadownicy już czekają na nowe zbiory, które zapowiadają się dobrze.

- Tegoroczna aura sprzyja kwitnieniu drzew i krzewów owocowych. Na Mazowszu jest już po kwitnieniu czereśni, pogoda była korzystna dla oblotów pszczół - wskazała rzeczniczka Bronisz Małgorzata Skoczewska.



Zdaniem Grzegorza Pagacza, sadownika z rejonu łódzkiego, towaru powinno być dużo, jednak jakość może być zróżnicowana. Ponieważ wiosna przyszła dość gwałtownie, na części plantacji nie zdążono przeprowadzić wszystkich zabiegów pielęgnacyjnych, na przykład cięć.

- Bliższy szacunek co do wielkości plonów będzie można sporządzić w czerwcu - zaznaczył sadownik.

Ceny innych