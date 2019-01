Obietnica May, pomysł Czaputowicza. Co dalej z brexitem?

Obietnica May, pomysł Czaputowicza. Co dalej z brexitem? "Źródło: Fakty TVN"

Odtwórz: Schetyna: oczekuję od premier informacji co do przyszłości Polski w UE

Odtwórz: May do Polaków: możecie zostać, chcemy, żebyście zostali

Odtwórz: May: dzisiejsze głosowanie nie mówi nic o tym, co Izba mogłaby popierać

Odtwórz: Theresa May apeluje do posłów. "Interes narodowy na pierwszym miejscu"

Odtwórz: Obietnica May, pomysł Czaputowicza. Co dalej z brexitem?

Odtwórz: Obietnica May, pomysł Czaputowicza. Co dalej z brexitem?

Polski rząd szykuje przepisy i pieniądze na twardy brexit. Biznes z kolei domaga się kampanii informacyjnej - informuje w piątek "Rzeczpospolita".

Jak czytamy w dzienniku, gdy brytyjski parlament odrzucił umowę o rozwodzie UE z Wielką Brytanią, realny stał się tzw. twardy brexit, czyli wyjście bez żadnych ustaleń. Na razie pewna jest tylko data, do kiedy możliwe jest zawarcie kompromisu: 29 marca 2019 r.

Na razie nie ma porozumienia na poziomie całej Unii, ale poszczególne kraje przygotowują się prawnie i organizacyjnie na wypadek, gdyby doszło do wyjścia bez umowy. Szykuje się też polski rząd - dowiadujemy się z gazety. Airbus obawia się twardego brexitu. Ostrzega, że opuści Wyspy Airbus może być zmuszony do przeniesienia zakładów produkcyjnych do innego kraju... zobacz więcej »

Ewentualna składka

Rząd zapewnił już 1 mld 50 mln zł rezerwy w budżecie na 2019 r. na cele brexitu. Rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów Paweł Jurek podkreśla, że jest przeznaczona głównie na ewentualne zwiększenie polskiej składki do budżetu Unii - pisze "Rz".

Z kolei wiceminister przedsiębiorczości Marcin Ociepa zapowiedział w czwartek przygotowanie ustawy chroniącej przed skutkami brexitu brytyjskie przedsiębiorstwa w Polsce. Jak podkreśla, "chcemy też udzielić wsparcia finansowego małym i średnim firmom, które w związku z brexitem będą musiały przejść restrukturyzację". - Na razie rząd analizuje jednak ten pomysł pod kątem dopuszczalności pomocy publicznej - dodaje.

Jeśli rządowi Theresy May uda się jeszcze przeforsować porozumienie zawarte z Unią Europejską, to będzie to oznaczało wpłatę brytyjskich składek do unijnego budżetu. Dziesięć dni temu Izba Gmin odrzuciła jednak wypracowany przez May kompromis ws. brexitu.