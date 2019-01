Odtwórz: May do Polaków: możecie zostać, chcemy, żebyście zostali

Wyłudzenia danych oraz fałszywe oferty handlowe. To ryzyka, które według Komisji Nadzoru Finansowego mogą wystąpić w związku z nową sytuacją wynikającą z brexitu. "Klienci i inwestorzy na rynku finansowym powinni zachować szczególną ostrożność" - podkreślono w komunikacie.

Brytyjska Izba Gmin zagłosowała we wtorek wieczorem za poprawką wyrażającą poparcie dla umowy wyjścia z Unii Europejskiej, jeśli rządowi uda się zamienić kontrowersyjny mechanizm awaryjny dla Irlandii Północnej - tak zwany backstop, na nowy, alternatywny zapis.

Czasu jest jednak coraz mniej. W razie braku większości dla umowy proponowanej przez May lub alternatywnego rozwiązania Zjednoczone Królestwo automatycznie opuści Wspólnotę bez umowy o północy z 29 na 30 marca.

Brexit bez umowy

KNF we wtorkowym komunikacie poinformowało, że w przypadku bezumownego brexitu podmioty z Wielkiej Brytanii działające na rynku finansowym będą miały status podmiotów z kraju trzeciego.

"Będą one mogły prowadzić działalność na terytorium Polski dopiero po przejściu stosownego postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego" - dodano. W zależności od podmiotu i rodzaju jego działalności może to oznaczać między innymi konieczność uzyskania stosownego zezwolenia KNF.



Co może czekać Polaków w przypadku twardego brexitu? Co czeka mieszkających w Wielkiej Brytanii Polaków w przypadku twardego brexitu?... zobacz więcej » Jednocześnie Komisja wskazała, że klienci mogą oczekiwać od podmiotów rynku finansowego, które świadczą na ich rzecz usługi, udzielenia szczegółowych informacji między innymi na temat skutków wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. "Kwestia ta została również podkreślona w komunikatach organów Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego" - dodano.

KNF ostrzega

Komisja przestrzegła jednak, by klienci i inwestorzy na rynku finansowym zachowali szczególną ostrożność. W ocenie KNF należy się bowiem liczyć "z ryzykiem wystąpienia działań o charakterze przestępczym, wykorzystujących nową sytuację wynikającą z brexitu".

"Klienci i inwestorzy na rynku finansowym powinni zatem zachować szczególną ostrożność ze względu na ryzyko wyłudzeń danych czy przedstawiania fałszywych ofert handlowych" - wskazano w komunikacie.

Jak dodano, "każdą budzącą uzasadnione wątpliwości próbę kontaktu na przykład osobistego, telefonicznego, czy mailowego, zainicjowaną przez podmioty powołujące się na brexit, a dotyczącą usług finansowych, należy zweryfikować bezpośrednio z podmiotem rynku finansowego, z którym odbiorca usług finansowych podpisał umowę lub zamierza ją podpisać, wykorzystując do tego celu dane kontaktowe zamieszczone w umowie lub na stronie internetowej danego podmiotu".