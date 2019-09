Odtwórz: "Panie premierze, stracił pan większość". Co dalej z brexitem?

Odtwórz: Jak będzie wyglądał wjazd do Wielkiej Brytanii po brexicie?

Czy firmy transportowe z Polski stracą na brexicie? Czy będzie problem z europaletami? Na te pytania w TVN24 BiS odpowiadał Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska. Jak wyjaśniał, za sprawą stawek celnych, wydłużenia czasu dostawy i konieczności budowy magazynów pośrednich eksport do Wielkiej Brytanii może być mniej opłacalny. - Nawet nie patrząc wyłącznie na kwestie czysto transportowe, to z punktu widzenia gospodarczego, producentów w Polsce i przewoźników, to może być katastrofa - mówił ekspert.