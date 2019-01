Odbiór i zagospodarowanie odpadów już dzisiaj są drogie, a w przyszłości będzie jeszcze drożej - przekonuje branża odpadowa. Jej zdaniem konieczne jest zwiększenie odpowiedzialności finansowej producentów między innymi opakowań i budowa rynku recyklingu.

Z przeprowadzonej przez Krajową Izbę Gospodarczą analizy wynika, że "ceny rosną to jest fakt, a będą jeszcze rosły".

Dumping cenowy

Przewodniczący komitetu ochrony środowiska Krajowej Izby Gospodarczej Krzysztof Kawczyński poinformował, że według danych Izby w 2017 roku płaciliśmy średnio 9 złotych na osobę za odbiór odpadów, a powinno być to 14 złotych. Wynikało to - jak tłumaczył - z zastosowania przez gminy w przetargach kryterium najniższej ceny. Branża śmieciowa mówi wprost, że był to dumping cenowy, który nie pozwalał w odpowiedni sposób zagospodarować odpadów. Nie pozwał też de facto sfinansować gospodarki odpadowej. - Za 6,50 złotych nie da się legalnie zagospodarować śmieci - zaznaczył sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP Leszek Świętalski.



Zmiany w śmieciowej rewolucji. "Dopuściliśmy możliwość przesunięcia terminu" Samorządy mają czas do stycznia 2020 roku na wdrożenie selektywnego zbierania od... zobacz więcej » Kawczyński zwrócił uwagę, że m.in. przez zmiany ustawowe (np. nowelizacja ustawy o odpadach, Inspekcji Ochrony Środowiska) rząd zaczął porządkować rynek. Wzrosły wymagania dla przedsiębiorców co do magazynowania, składowania odpadów (np. skrócił się czas magazynowania odpadów), pojawiły się kwestie monitoringu, dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych, kaucje. To powoduje wzrost kosztów. Przedstawiciel KIG dodał, że obecnie "nie ma gdzie tanio pozbyć się odpadów, tanie składowanie znika".



Według wyliczeń KIG średnia w kraju za odbiór odpadów powinna wynosić obecnie ok. 22 zł. Firmy w nowych przetargach proponują wyższe stawki, od 100 do 200 procent - dodał Kawczyński.



Problemem jest również to, że ok. 30 procent osób świadomie bądź nie, nie płaci opłat śmieciowych, co generuje dodatkowy koszt dla pozostałych.



Według KIG mieszkańcy nie powinni w opłatach śmieciowych płacić "za wszystko", czyli za transport, odbiór i zagospodarowanie. Opłata powinna ograniczyć się do odpadów resztkowych - zaznaczył Kawczyński.

Opłaty można ograniczyć

Zdaniem branży zrzeszonej w Forum Gospodarki Odpadami koszt funkcjonowania gospodarki śmieciowej, który jest przerzucany na mieszkańców w postaci opłat, można zdecydowanie ograniczyć m.in. przez budowę rynku recyklingu, rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Firmy, które np. produkują opakowania, sprzedają żywność w opakowaniach, powinny w większym niż dotychczas finansować zbiórkę oraz recykling takich odpadów.



Prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami (KIGO) Tomasz Uciński przekonywał, że gdyby producenci opakowań płacił chociaż 2 grosze od opakowania, mogłoby to dać około 2 miliardy złotych. Te pieniądze można by przeznaczyć na pokrycie części kosztów związanych ze zbieraniem i gospodarowaniem takimi odpadami. Branża podkreśla, że obecnie rozszerzona odpowiedzialność producentów "praktycznie nie funkcjonuje", a 70 procent masy odpadów stanowią właśnie odpady opakowaniowe. "Stworzyliśmy najtańszy system w Europie" - ocenił przewodniczący komitetu ochrony środowiska KIG.