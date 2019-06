Wszystkie bramki na autostradzie A1 będą wyposażone w kamery video tollingu, rozpoznające numer rejestracyjny samochodu, którego właściciel ma specjalną aplikację - co pozwoli trzykrotnie zwiększyć ich przepustowość - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Od 1 lipca uruchomiony zostanie na autostradzie A1 system video tollingu. System, który pozwoli przyspieszyć płatności w formie tym razem elektronicznej wszystkim tym, którzy będą posiadali aplikacje, która pozwoli płacić w systemie video tollingu za przejazd autostradą A1 - powiedział w środę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Wszystkie bramki na tej autostradzie będą wyposażone w kamery video tollingu rozpoznające numer rejestracyjny samochodu, pozwalające trzykrotnie zwiększyć przepustowość tych bramek - z 200 do 600 pojazdów (na godzinę - red.) - poinformował minister.

Jak podkreślił, będzie to "jeden system, wiele aplikacji, z których korzystają Polacy - aplikacji, które pozwalają płacić w formie elektronicznej za usługę - tym razem za przejazd autostradą".

Od połowy ubiegłego roku Gdańsk Transport Company (GTC), koncesjonariusz autostrady A1, testuje podobny system.

Jak mówiła na antenie TVN24 rzecznik GTC Anna Kordecka, system video tollingu "będzie działał na wszystkich bramkach i wszystkich placach poboru opłat zlokalizowanych na autostradzie A1".

13-kilometrowy odcinek S7 otwarto w środę dla kierowców, co pozwoli na wygodny wyjazd z Lublina w stronę Warszawy - poinformował minister Adamczyk. Jak podkreślił, droga ekspresowa, która powstała przy wsparciu funduszy europejskich, pozwoli ominąć leżący między Skrudkami a Kurowem Żyrzyn - miasto znane kierowcom z zakorkowanego ronda.

Droga jest częścią projektu "Budowa drogi ekspresowej S17, odc. Garwolin – Kurów", na który z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przeznaczono 1,18 mld zł (całkowita wartość inwestycji to 2,28 mld zł). Nowy, 13-kilometrowy fragment drogi S17 kierowcy samochodów osobowych pokonają w ok. 7 minut. Od węzła Kurów Zachód trasa płynnie łączy się z istniejącą drogą, którą można pojechać w stronę Lublina czy Puław.

Jak zapowiada resort infrastruktury jeszcze w tym roku drogowcy planują udostępnić kolejne kilometry – do Garwolina. Oznacza to, że powstanie 140-kilometrowa trasa, łącząca Garwolin i docierająca za Lublin, do końca obwodnicy Piask.

- Polska Wschodnia jest coraz lepiej skomunikowana z resztą kraju. Nowe drogi na wschodzie kraju to także szansa na lepszą wymianę handlową z naszymi wschodnimi sąsiadami – ocenił wiceminister Artur Soboń.