Tegoroczne świąteczne potrawy będą o około 7 procent droższe niż rok wcześniej - informuje bank BNP Paribas. Więcej zapłacimy za sałatkę warzywną i potrawy z kapusty kiszonej. Droższe będą też ciasta i pieczywo.

Największa skala podwyżek dotyczyć będzie owoców i warzyw, mięsa oraz cukru. Bank przypomina, że ostatni raz z tak silnym wzrostem mieliśmy do czynienia w 2007 roku.

Droższe wypieki

Bank BNP Paribas w swojej analizie przypomina, że pieczywo drożeje stopniowo od czerwca 2017 roku. Wzrosty przyspieszyły w drugiej połowie 2018 roku, w efekcie suszy i niskich zbiorów. Niemniej, 2019 rok był już zdecydowanie lepszy dla upraw zbóż, produkcja wzrosła, co wyhamowało podwyżki na rynku pieczywa. Analitycy banku spodziewają się, że chleb i bułki będą o około 5-7 proc. droższe niż podczas ubiegłorocznych świąt. Święta uderzą po kieszeni. W tym roku Polacy wydadzą więcej Średnio 1521 złotych - tyle na świąteczne prezenty, żywność, podróże oraz spotka... zobacz więcej »

Zaznaczają oni jednocześnie, że istotnie więcej będzie nas natomiast kosztowało przygotowanie świątecznych wypieków, szczególnie tych o dużej zawartości cukru. Za surowiec ten zapłacimy bowiem o ponad 20 proc. więcej niż jeszcze rok temu, co można tłumaczyć przewidywaniami słabszych światowych zbiorów w nadchodzącym sezonie.

"Droższa, o 9-11 proc. w relacji rocznej będzie także mąka. Z drugiej strony, ceny twarogu wykorzystywanego do wypieku sernika to koszt jedynie (w kontekście innych wzrostów) o ok. 1-2 proc. wyższy niż w grudniu 2018 roku. Nieznacznie tańsze mogą być jaja, chyba, że konsument wybierze jaja z chowu wolnowybiegowego, które są o ok. 20 groszy za sztukę droższe niż z chowu klatkowego. Z kolei istotnie niższe od zeszłorocznych będą ceny masła. Za kostkę można płacić nawet 15 proc. mniej niż w grudniu 2018 roku" - informują analitycy.

Więcej za warzywa, karp w tej samej cenie

Śledzie oraz filet z morszczuka mogą być o ok. 4-6 proc. droższe w relacji rocznej. Z kolei ceny karpia prawdopodobnie będą zbliżone do ubiegłorocznych.

O około 10 do 12 proc. droższe w stosunku do grudnia 2018 roku będzie mięso wieprzowe. Ceny drobiu będą kształtowały się na poziomie o 2-3 proc. wyższym w relacji rocznej, zaś w przypadku wołowiny będą zbliżone (bądź nieznacznie niższe) niż w ubiegłym roku.

Także sałatka jarzynowa może okazać się droższa. Jak informuje BNP Paribas przeciętnie ceny detaliczne świeżych warzyw będą o ok. 11-14 proc. wyższe w relacji rocznej. Co prawda po zeszłorocznych wzrostach cen, marchew i pietruszka przed świętami powinny być tańsze o ok. 7 proc. rok do roku, ale za to cebula będzie prawdopodobnie o ponad 30 proc. droższa, zaś ceny ziemniaków osiągają niespotykany od lat poziom, nawet o 80 proc. wyższy niż w grudniu 2018 roku. Jednocześnie, na skutek niższych zbiorów związanych z wiosennymi przymrozkami, wyższe o ok. 50 proc. będą nieodzowne do sałatki jarzynowej i szarlotki - jabłka.