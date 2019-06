W tym tygodniu nadarzy się okazja do dłuższego odpoczynku. Biorąc wolne w piątek 21 czerwca możemy mieć cztery dni wolnego. Wszystko dlatego, że w czwartek 20 czerwca wypada Boże Ciało.

Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, wypada w tym roku 20 czerwca. Jest to święto ruchome.

W Polsce Boże Ciało jest dniem ustawowo wolnym od pracy, jest także dniem wolnym od handlu. Otwarte są jedynie małe sklepy i stacje benzynowe.

W związku z tym, że Boże Ciało obchodzone jest w czwartki, wystarczy wziąć jeden dzień urlopu, by cieszyć się czterodniowym wypoczynkiem.

Jaka pogoda?

Pogoda w Boże Ciało będzie sprzyjać jedynie mieszkańcom Śląska. W czwartek w pozostałych regionach wystąpią przelotne opady i burze z deszczem o natężeniu do 10-20 l/mkw., porywami wiatru o prędkości 60-80 km/h oraz miejscowymi opadami gradu. Termometry pokażą od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Podkarpaciu. Powieje ze zmiennych kierunków, słabo i umiarkowanie.



W piątek w całym kraju prognozowane jest zmienne zachmurzenie, przelotne opady deszczu i burze. Podczas wyładowań spadnie do 10-20 l/mkw. deszczu, powieje z prędkością 60-80 km/h, miejscami sypnie również grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 33 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków.



Sobota będzie na ogół pochmurna i deszczowa. Prognozowane są również burze z opadami deszczu rzędu 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Termometry wskażą od 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 33 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr, który okresami może przybierać na sile, powieje z kierunków wschodnich.

Długi weekend czerwcowy zakończy się zmiennym zachmurzeniem i miejscowymi opadami deszczu. W niedzielę temperatura maksymalna sięgnie od 20 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 25 st. C na Podkarpaciu. Umiarkowany i dość silny wiatr, którego porywy będą rozpędzać się do 40-60 km/h, powieje z północnego zachodu.

Długie weekendy do końca roku

Kolejna okazja do długiego weekendy będzie miała miejsce w połowie sierpnia. 15 sierpnia, w czwartek, jest bowiem Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

Kolejne dni ustawowo wolne od pracy to 1 listopada (piątek), kiedy wypada Wszystkich Świętych, oraz 11 listopada (poniedziałek) - Święto Niepodległości. Do pracy nie pójdziemy również 25 i 26 grudnia (środa i czwartek), kiedy będziemy świętować Boże Narodzenie.

20 czerwca - 23 czerwca (4 dni wolnego)

Biorąc wolne w piątek 21 czerwca możemy mieć cztery dni wolnego - bo 20 czerwca to święto, a 22 i 23 to weekend.



15 sierpnia - 18 sierpnia (4 dni wolnego)



Jeśli weźmiemy jeden dzień urlopu w piątek 16 sierpnia, to łącznie zyskamy cztery dni wolnego.



1 - 11 listopada (11 dni wolnego)



Wystarczy 5 dni urlopu (4-8 listopada) by cieszyć się 11 dniami wolnymi. 1 listopada i 11 listopada to dni świąteczne, a 9 i 10 to weekend.



21 grudnia 2019 roku - 6 stycznia 2020 roku (12 lub 17 dni wolnego)



Jeżeli weźmiemy 5 dni urlopu (23, 24, 27, 30 i 31 grudnia), to zyskamy łącznie 12 dni wolnego, bo 1 stycznia to środa. Kiedy dodamy do tego wolne 2 i 3 stycznia 2020 r., to łącznie wyjdzie nam aż 17 dni wolnego, bo Święto Trzech Króli wypada w poniedziałek.