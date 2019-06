W czwartek ewentualne zakupy zrobimy tylko w mniejszych placówkach lub na stacjach benzynowych. Powodem jest święto Bożego Ciała. Z tego powodu niektóre sieci biorą pod uwagę możliwość wydłużenia godzin handlu w środę. W piątek, który dla części z nas mógł być okazją do przedłużenia weekendu, sklepy mają pracować w standardowych godzinach, a w niedzielę obowiązuje zakaz handlu.

Kwestię zakupów w Boże Ciało reguluje ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele. W związku z tym w czwartek handel obędzie się tylko w najmniejszych placówkach - pod warunkiem, że za kasą stanie właściciel.

Czynne pozostaną także stacje benzynowe, które znajdują się na liście 32 wyłączeń spod ustawy.

Godziny otwarcia

W związku ze świętem nieczynne w czwartek będą wszystkie sklepy Biedronka. "W środę 19 czerwca sklepy Biedronka w zdecydowanej większości będą pracować minimum do godziny 22.00. Natomiast w czwartek 20 czerwca nasze placówki będą zamknięte w związku z przypadającym tego dnia Bożym Ciałem" - poinformowano w przesłanej nam odpowiedzi. Jak dodano, "szczegółowe informacje dotyczące godzin pracy poszczególnych sklepów są dostępne w placówkach sieci Biedronka".

Zakupów nie zrobimy także we wszystkich sklepach należących do sieci Lidl, Auchan, Dino czy E.Leclerc. "Decyzje o ewentualnym wydłużeniu godzin pracy w środę zostaną podjęte przez poszczególne sklepy, które są niezależnymi przedsiębiorstwami. Zachęcamy klientów do sprawdzenia informacji na ten temat bezpośrednio w danej placówce" - czytamy w odpowiedzi tej ostatniej sieci.

W czwartek zamknięte będą sklepy Carrefour. "W przypadku sklepów franczyzowych Carrefour Express i Globi, o godzinach otwarcia decydują bezpośrednio właściciele tych sklepów" - podało biuro prasowe sieci.

Przedstawiciele Żabki zwracają uwagę, że w Boże Ciało "obowiązywać będą takie same zasady działalności jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu".

Franczyzobiorcy sklepów Żabka mogą więc skorzystać z dopuszczonych przez ustawę wyłączeń". "Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach" - dodano.

Ewentualne braki w zaopatrzeniu będzie można uzupełnić w piątek i sobotę - w tych dniach sklepy mają pracować w standardowych godzinach. W niedzielę będzie natomiast obowiązywał zakaz handlu.