Przyznano już ponad 50 tysięcy rodzicielskich świadczeń uzupełniających w ramach programu "Mama 4 plus". Wsparcie otrzymuje 1,9 tysiąca osób, które wychowały więcej niż dziewiątkę dzieci.

Dane Polskiej Agencji Prasowej przekazała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Program "Mama 4 plus" to rodzicielskie świadczenie uzupełniające do wysokości minimalnej emerytury dla mam (w niektórych przypadkach także ojców), które wychowały co najmniej czworo dzieci, a nie zdołały wypracować minimalnej emerytury.

Kilkadziesiąt tysięcy świadczeń

- To wsparcie osób, które włożyły wiele trudu w wychowanie większej liczby dzieci, a dzisiaj żyją na granicy ubóstwa – podkreśliła minister Borys-Szopa.



O świadczenie można ubiegać się od marca. Ci, którzy tego jeszcze nie zrobili, mogą złożyć wniosek w każdej chwili.



- Do połowy sierpnia z ZUS i KRUS przyznanych zostało łącznie ponad 50 tys. rodzicielskich świadczeń uzupełniających. Zdecydowana większość, bo prawie 49,3 tys., to świadczenia przyznane przez ZUS – powiedziała szefowa MRPiPS.



Najwięcej decyzji dotyczyło osób w wieku 60-69 lat (41,3 tys. decyzji). Świadczenie otrzymuje 1,9 tys. osób, które wychowały więcej niż 9 dzieci. 120 wydanych decyzji dotyczyło ojców.



"Łącznie do ZUS wpłynęło już 57,5 tys. wniosków. Są one na bieżąco rozpatrywane" – zapewniła Borys-Szopa.



Dotychczas ZUS wydał ok. 5 tys. decyzji odmownych. Najczęstszą przyczyną odmowy przyznania świadczenia był dochód osób ubiegających się o nie (3,3 tys. odmów) lub wychowanie mniej niż 4 dzieci (1,2 tys. odmów).

"Mama 4 plus"

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające "Mama 4 plus" to program dla osób, które w przeszłości zrezygnowały z pracy na rzecz wychowywania co najmniej czworga dzieci i nie mają prawa nawet do najniższego świadczenia emerytalnego lub otrzymują je w niższej wysokości. Na świadczenie uzupełniające w budżecie państwa zarezerwowano w tym roku ponad 801 mln zł.



O świadczenie w ramach programu "Mama 4 plus" mogą się ubiegać matki po osiągnięciu wieku emerytalnego 60 lat. W razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci świadczenie po osiągnięciu 65 lat przysługuje także ojcom czworga dzieci.



Świadczenie nie przysługuje osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub ograniczył jej władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci (np. ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności). Prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego mają także osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.



Wypłata świadczenia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS lub KRUS wydał decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wnioskujący osiągnął wiek emerytalny.