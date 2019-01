Na gruntach należących do Skarbu Państwa bonifikata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nie będzie niższa niż zaproponowana przez lokalny samorząd - zapowiedział we wtorek wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Dodał, że takie poselskie poprawki przewidziano do senackiej noweli ustawy "przekształceniowej".

Wiceminister wyjaśnił, że jeżeli lokalny samorząd zdecyduje o wyższej bonifikacie niż 60 proc. proponowanych przez Skarb Państwa, to automatycznie na tym terenie zostanie ona podwyższona przez wojewodę do "samorządowego" poziomu.

Ujednolicenie zasad

- Z życzliwością przyjmujemy propozycje, aby w sytuacji, w której bonifikaty na gruntach samorządowych są wyższe niż na gruntach skarbu państwa, wojewoda miał obowiązek wyrównania tych bonifikat, ale tylko na terenie tej gminy, tego samorządu terytorialnego, którego te wyższe bonifikaty dotyczą - powiedział wiceminister Soboń. I dodał: - Na gruntach Skarbu Państwa nigdy te bonifikaty nie będą gorsze niż na gruntach samorządowych.

Wiceminister zapowiedział, że kolejna propozycja posłów będzie dotyczyła ujednolicenia zasad dotyczących udzielania bonifikat na przekształcenie garaży i miejsc postojowych. - Wprowadzimy zasadę, w której samorząd dostanie możliwość udzielenia bonifikaty na przekształcenie garażu, czy miejsca postojowego w sposób jednoznaczny, natomiast na gruntach Skarbu Państwa takie bonifikaty będą wynikały wprost z ustawy - powiedział Soboń.

Senacki projekt

Wiceminister powiedział też, że zostanie wprowadzony mechanizm, który jest odpowiedzią na "drakońską" podwyżkę opłat za użytkowanie wieczyste, która miała miejsce pod koniec ubiegłego roku w niektórych samorządach. - Wszędzie tam, gdzie informacje o podwyżkach dotarły już po nowym roku, czyli w momencie w którym nie było już użytkowania wieczystego, wszędzie tam postępowania zostaną umorzone i mieszkańcy nie będą mieli tych podwyżek - stwierdził Soboń.

- Nie może być takiej sytuacji, że ktoś odebrał i mu skutecznie doręczono, a komuś nie doręczono skutecznie i na takiej nieruchomości będą dwie różne sytuacje, ktoś kto będzie miał wyższą opłatę i ktoś kto będzie miał niższą opłatę. Jeśli nawet jeden mieszkaniec nie będzie skutecznie powiadomiony o podwyżce to wtedy umarzamy całe to postępowanie - dodał.

Wiceminister przypomniał, że w grudniu senatorowie Prawa i Sprawiedliwości wyszli z inicjatywą wprowadzenia maksymalnego poziomu wzrostu opłaty za użytkowanie wieczyste. Propozycje mają zapobiec praktykom samorządów, powodującym bardzo duże wzrosty kosztów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

W czwartek (31 stycznia) posłowie podczas wspólnego posiedzenia komisji infrastruktury i samorządu terytorialnego i polityki regionalnej mają zająć się senackim projektem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów umożliwiła ustawowe przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 roku we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Przekształcenie, zgodnie z ustawą, musi być odpłatne. Odpłatność za przekształcenie na gruntach Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego to 20 opłat rocznych, które trzeba zapłacić za własność. Na gruntach Skarbu Państwa, w przypadku jednorazowej spłaty bonifikata sięgnie 60 procent (szacuje się, że w takiej sytuacji jest to ok. 500 tysięcy właścicieli nieruchomości).



Kolejnych ok. 2 miliony właścicieli mieszkań i domów ma umowy użytkowania ustanowione na gruntach samorządowych, a w tym przypadku to samorząd decyduje o wysokości bonifikaty.