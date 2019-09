BNP Paribas ostrzega przed wiadomościami SMS od oszustów. "W treści może pojawić się prośba o dopłatę niewielkiej kwoty lub kliknięcie w link, co może narazić Państwa na wyłudzenie loginu i hasła do bankowości lub haseł służących do autoryzacji transakcji" - wskazano w komunikacie.

Przedstawiciele banku poinformowali, że najczęściej przestępcy podszywają się pod urząd skarbowy, firmy kurierskie, banki lub windykatorów.

Do komunikatu załączono także przykładowe wiadomości od oszustów.

"Szanowny kliencie, Twoja przesylka nr 12106603409 zostala wstrzymana z powodu niedoplaty 1.40 PLN. Prosimy uregulowac naleznosc" - czytamy w jednej z nich (pisownia oryginalna).









BNP ostrzega

Przedstawiciele banku ostrzegają, by nie klikać w linki przesyłane w wiadomościach SMS. "w ten sposób możesz zostać przekierowany do strony wyłudzającej dane do logowania" - dodano..

BNP Paribas radzi, by wpisywać ręcznie adres logowania do bankowości. Jak podano w komunikacie, "użytkownik nie powinien podawać danych uwierzytelniających go, dopóki nie ma pewności co do tego, że odwołuje się do zaufanego serwisu banku".



Przedstawiciele banku radzą również, by autoryzować hasłem SMS tylko te transakcje, które chcieliśmy wykonać. "Zawsze uważnie czytaj treść wiadomości. Sprawdź kwotę i numer konta odbiorcy" - .

Kolejne ostrzeżenie

To niejedyne ostrzeżenie przed oszustami, które pojawiło się w ostatnich tygodniach.

Pod koniec sierpnia CERT Polska ostrzegał przed "bardzo dobrze przygotowanym atakiem telefonicznym", w którym przestępcy próbują uzyskać kod SMS potrzebny do utworzenia odbiorcy zaufanego. Ostrzeżenia przed oszustami zamieściły także na swoich stronach Idea Bank oraz Getin Bank.

Alior Bank alarmowali zaś o wyłudzeniach kodów BLIK. "Oszuści przejmują słabo zabezpieczone konta użytkowników mediów społecznościowych (na przykład na Facebooku lub Messengerze), a następnie podszywają się pod nich i rozsyłają 'pilne wiadomości o nagłej potrzebie przekazania gotówki' do znajomych ofiary, prosząc w nich o podanie kodu BLIK" - mogliśmy przeczytać w komunikacie.