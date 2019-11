Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej. To utrudnienia, które w najbliższych dniach czekają na klientów kilku banków.

BNP Paribas

Ze względu na prace serwisowe od piątku od godziny 22.00 niedostępny będą systemy: Pl@net, GOonline, BiznesPl@net, FX Pl@net, Sidoma Web, GOmobile, Mobile BiznesPl@net.

Ponadto od piątku od godziny 15.00 niedostępne są systemy Online, Online Biznes, Broker, Dealer, Mobilny Portfel, Mobilny Broker.

Usługi będą niedostępne do poniedziałku włącznie.

Jak poinformowano w komunikacie, przerwa jest związana z procesem migracji do systemów Banku BNP Paribas rachunków klientów Raiffeisen Bank Polska.

Bank Millennium

Bank Millennium i Euro Bank łączą siły. W związku z planowanymi pracami nad połączeniem systemów obu banków od soboty od godziny 5.30 do poniedziałku do późnych godzin wieczornych niedostępne będą: Millenet i aplikacja mobilna, płatności BLIK i przez internet, możliwość aktywacji kart oraz operacje w oddziałach i przez TeleMillennium.



Utrudnienia mogą również wystąpić podczas płatności zbliżeniowych telefonem (HCE).



"Karty, płatności kartą w internecie, bankomaty i wpłatomaty będą działać prawidłowo. Możliwe będzie także telefoniczne zastrzeżenie karty" - czytamy w komunikacie.



Przedstawiciele banku zachęcają do wcześniejszego wykonania ważnych przelewów.

Euro Bank

W związku z połączeniem na przerwy w dostępie do części usług muszą przygotować się także klienci Euro Banku.

Od piątku od godziny 18.00 do późnych godzin wieczornych w poniedziałek niedostępne będą: bankowość internetowa, aplikacja mobilna, płatności przez internet, płatności zbliżeniowe telefonem

możliwość aktywacji kart, operacje przez telefon.



"Nie przewidujemy utrudnień w płatnościach kartami i wypłatach gotówki z bankomatów. Utrudnienia mogą wystąpić podczas płatności z wykorzystaniem funkcji multiwalutowej" - poinformował Euro Bank w komunikacie.

Przelewy zlecone w piątek po godzinie 14.30 zostaną rozliczone w następnym dniu operacyjnym, czyli we wtorek.

Po zakończeniu prac produkty klientów Euro Banku będą dostępne w Banku Millennium.

Idea Bank

W związku z pracami modernizacyjnymi od godziny 22.00 w piątek do godziny 6.00 w sobotę potrwa przerwa w dostępie do bankowości internetowej Idea Cloud oraz aplikacji mobilnej.