Od połowy grudnia z Krakowa polecimy do Turynu. Nowe połączenia to efekt wejścia do Polski rumuńskiej linii lotniczej Blue Air.

Jak poinformowali przedstawiciele krakowskiego portu lotniczego, loty do stolicy Piemontu dostępne będą odbywały się trzy razy w tygodniu: w środy, w piątki i w niedziele. Pierwszy rejs odbędzie się 16 grudnia br.

Lot ma trwać około dwóch godzin, a połączenia będą obsługiwać samoloty Boeing 737-500.

To nie jedyne nowości w siatce połączeń krakowskiego lotniska.

Później, bo od lutego 2019 roku pasażerowie lotniska w Małopolsce będą mogli skorzystać z połączenia linii lotniczych LOT - do Tel Awiwu.

Największe lotniska

Jak wynika z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego na lotnisku Kraków-Balice w pierwszym kwartale br. obsłużono 1,4 mln pasażerów.

Dla porównania w 2017 roku było to około 1,2 mln pasażerów, zaś w 2016 - 975 tysięcy.

Najwięcej, bo 3,4 mln pasażerów w pierwszych trzech miesiącach roku obsłużono na warszawskim lotnisku Chopina.

Podium zamyka port Katowice-Pyrzowice. Lotnisko obsłużyło w pierwszym kwartale blisko 711 tysięcy pasażerów.