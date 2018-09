Od stycznia do końca sierpnia 2018 roku na Lotnisku Chopina zostało obsłużonych blisko 12 milionów osób. To wzrost o 14 procent w porównaniu z rokiem poprzednim.

Stołeczny port w 2018 r. notuje kolejne, rekordowe wyniki. W samym tylko sierpniu 2018 r. z usług Lotniska Chopina skorzystało 1,9 mln podróżnych. To o 12,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Zapowiada się rekordowy rok

Szef Ryanaira o CPK: głupi pomysł, pośrodku niczego Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego to głupi pomysł, na który mogli wpaść t... zobacz więcej » Szczególnie widoczny jest wzrost w segmencie lotów międzynarodowych. W pierwszych ośmiu miesiącach mijającego roku w ruchu międzynarodowym było 10,7 mln pasażerów (w ruchu krajowym – 1,1 mln.), z czego aż 27 proc. stanowili pasażerowie tranzytowi. W całym 2017 roku było ich 24 proc.



W pierwszych ośmiu miesiącach 2018 roku z usług Lotniska Chopina skorzystało łącznie 11,9 mln pasażerów. To o 10,4 proc. więcej niż rok wcześniej.



- Wszystko wskazuje na to, że pozycja warszawskiego lotniska jako atrakcyjnego punktu przesiadkowego w tej części Europy wciąż wzrasta - mówi Monika Zakrzewska, dyrektor biura marketingu i PR Lotniska Chopina. - To efekt realizowanej skutecznie strategii rozwoju ruchu tranzytowego, której trafność pokazują wyniki wzrostu ruchu na Lotnisku Chopina, a także wyniki finansowe przedsiębiorstwa - dodaje.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W 2017 r. odprawiło 15,8 mln pasażerów - o 23 proc. więcej niż rok wcześniej, a w pierwszych ośmiu miesiącach 2018 r. 11,9 mln. W sezonie lato 2018 port oferuje 123 połączenia regularne i 78 czarterowych.

Co dalej?

Lotnisko Chopina jest bliskie wyczerpania swojej przepustowości, w związku z czym trwają poszukiwania portu, który przejąłby część ruchu pasażerskiego do czasu powstania Centralnego Portu Komunikacyjnego. W grę wchodzą dwa lotniska: w Radomiu oraz w Modlinie.

Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego mówił w czerwcu, o przyszłości Lotniska Chopina ma rozstrzygnąć dodatkowa ekspertyza. Dodał, że podejmując decyzję odnośnie portu, rząd chce mieć pewność, że zbadano wszystkie warianty.