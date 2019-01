- Służba w Wojsku Polskim jest wyróżnieniem, zaszczytem i honorem, ale musi być też godnie wynagradzana. Chciałbym zapewnić żołnierzy Wojska Polskiego, że w roku 2019 podwyżki, które zostały zapewnione w budżecie MON, są największymi od lat - mówił w sobotę w Poznaniu szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.

Szef MON wziął w sobotę udział w uroczystości stulecia zdobycia lotniska w podpoznańskiej Ławicy.

Podwyżka średnio o 540 złotych

Rozporządzenie w sprawie podwyżek dla żołnierzy, które prezydent podpisał 17 października ubiegłego roku, podnosi wskaźnik wielokrotności kwoty bazowej. To na jej podstawie ustala się wysokość żołdu. Od 1 stycznia 2019 został on podniesiony z 3,2 do 3, 63. Oznacza to podwyżkę średnio o 540 złotych.

Ostatnie podwyżki dla żołnierzy, wypłacane od stycznia 2017 r., były na poziomie średnio 380 złotych. W 2019 roku przeciętny żołd ma wynosić ponad 5,5 tysiąca złotych brutto. Szef MON w 2018 roku podjął także decyzję o podwyżkach płac dla pracowników. Podwyżka została uwzględniona w założeniach ustawy budżetowej.

Trwają prace

- Trwają prace nad dokładną wysokością podwyżek uposażeń żołnierzy; ze względu na rozbieżne oczekiwania poszczególnych korpusów minister obrony Mariusz Błaszczak wezwał na poniedziałek przedstawicieli Konwentu Dziekanów reprezentującego żołnierzy zawodowych – poinformowało w piątek MON.

Resort podkreślił, że ministrowi zależy, by największe podwyżki otrzymali żołnierze - zwłaszcza w jednostkach liniowych - którzy zarabiają najmniej. "Podwyżki uposażeń w resorcie obrony narodowej są faktem, w fazie wypracowywania znajduje się ich dokładna wysokość" – napisało w komunikacie Ministerstwo Obrony Narodowej. Resort zaznaczył, że prawo wymaga "przeprowadzenia konsultacji dotyczących wysokości podwyżek uposażeń żołnierzy ze wszystkimi instytucjami Sił Zbrojnych RP".