Błaszczak: ostatni krok przed umową na dostawę systemu Patriot

Umowy offsetowe związane z planowanym zakupem przez Polskę od USA zestawów obrony powietrznej Patriot, zostały podpisane - poinformował w piątek na Twitterze minister obrony Mariusz Błaszczak.

"Transfer technologii wyceniony na prawie miliard złotych wzmocni możliwości polskiego przemysłu obronnego. To już ostatni krok przed podpisaniem umowy na dostawę Systemu Patriot" - napisał Błaszczak.

Macierewicz o wydatkach resortu obrony. "Nie dotyczyły prywatnych przedsięwzięć" Antoni Macierewicz odniósł się do wydatków Ministerstwa Obrony Narodowej w czasi... zobacz więcej » Umowy zawarto z firmami Raytheon Company i Lockheed Martin Global Inc w budynku Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie. "Ich podpisanie jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy na dostawę systemu 'Wisła– Etap I'" - przypomniał MON w komunikacie.

Wartość umowy offsetowej z pierwszą firm wynosi 224,1 miliona złotych, a z drugą - 724,8 miliona złotych.

Jak podał MON, umowa offsetowa z Raytheon Company, zawierająca 31 zobowiązań offsetowych na okres 10 lat, pozwoli na pozyskanie zdolności w zakresie dowodzenia i kierowania w oparciu o moduł IBCS, produkcji i serwisowania wyrzutni i pojazdów transportowo-załadowczych, a także na utworzenie certyfikowanego Centrum Administracji i Zarządzania Produkcją, dostosowaniem, serwisowaniem oraz naprawami Systemu "Wisła" i innych programów obrony przeciwlotniczej i obrony powietrznej. Umowa zakłada również pozyskanie zdolności produkcji i serwisowania 30 mm armat Bushmaster.

- Poprzez podpisanie umowy offsetowej Raytheon i Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowały grunt pod bezprecedensowy transfer technologii do polskiego przemysłu w maksymalnym zakresie, na jaki pozwala amerykańskie prawo i zasady polityki. Umowa ta wzmacnia także partnerską współpracę pomiędzy przemysłem Stanów Zjednoczonych i Polski - jednego z najważniejszych sojuszników NATO - ocenił Pete Bata, Wiceprezes Polskiego programu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w spółce Raytheon Integrated Defence Systems.

Analogiczna umowa z Lockheed Martin Global Inc. zawiera 15 zobowiązań offsetowych w tym samym okresie obowiązywania – 10 lat - podał MON. Pozyskane w ramach umowy zdolności pozwolą na produkcję i serwisowanie elementów wyrzutni przeznaczonych dla pocisków PAC-3 MSE, produkcji wybranych elementów pocisków PAC-3 MSE, budowę laboratorium dla badań pocisków rakietowych, a także zdolności związanych z utrzymaniem samolotów F-16.

W przyszłym tygodniu jest spodziewane podpisanie umowy na dostawę systemu, który ma być podstawą programu obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła. minister Błaszczak zapowiadał zawarcie jej do końca marca. Agencja Reutersa odnotowała, że Polska zapowiadała przeznaczenie na ten projekt ok. 7,6 mld dolarów, ale źródła twierdzą, że umowa, która ma zostać ogłoszona w przyszłym tygodniu, będzie opiewać na nie więcej niż 5,5 mld dolarów.



Umowy offsetowe do programu Wisła podpisane. Transfer technologii wyceniony na prawie miliard złotych wzmocni możliwości polskiego przemysłu obronnego. To już ostatni krok przed podpisaniem umowy na dostawę Systemu Patriot. — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) 23 marca 2018

Negocjacje

Państwowy gigant zbrojeniowy ma nowego prezesa Rada nadzorcza Polskiej Grupy Zbrojeniowej wybrała na stanowisko prezesa Jakuba... zobacz więcej » Ocena ofert oraz negocjacje offsetowe trwały od października 2017 roku do marca 2018 roku.



W lipcu ub. r. MON i Departament Obrony USA podpisały memorandum intencji w sprawie sprzedaży Polsce zestawów Patriot, które przewidywało dostawę tego uzbrojenia w dwóch fazach. Strona amerykańska zgodziła się w nim na włączenie w polski system pocisku SkyCeptor - opracowywanego w kooperacji izraelsko-amerykańskiej i mającego być tańszym uzupełnieniem dla pocisków GEM-T oraz PAC-3 i PAC-3 MSE.



Zgodnie z memorandum w pierwszej fazie wojska lądowe USA mają przedstawić Polsce ofertę dotyczącej czterech jednostek ogniowych (tj. dwóch baterii z 12 wyrzutniami) uzbrojonych w pociski PAC-3 MSE i wyposażonych w nowy sieciocentryczny system zarządzania polem walki IBCS. Zestawy mają być wyposażone w obecnie dostępny sektorowy radar. Rozpoczęcie dostaw w tej fazie miałoby nastąpić w roku 2022, a osiągnięcie zdolności operacyjnej przewidziano na rok 2023.



W kolejnej fazie USA mają kontynuować integrację pocisków SkyCeptor, nowego radaru o polu obserwacji 360 stopni i polskich sensorów. Zaznaczono, że wdrożenie nowego systemu będzie zależało m.in. od uzyskania zgód władz wyższego szczebla na przekazanie technologii. Oferta w tej fazie ma zostać przedstawiona pod koniec roku 2018.



W memorandum zaznaczono, że nie jest ono prawnie wiążące.

Modernizacja