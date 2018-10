1,6 miliarda złotych trafi do ministerstwa obrony z rezerwy celowej w budżecie państwa - poinformował na Twitterze szef MON Mariusz Błaszczak. Pieniądze te mają zostać przeznaczone na modernizację Wojska Polskiego, w tym na przedpłaty za system Patriot.

"Nieustająco zabiegam o dodatkowe pieniądze na modernizację Wojska Polskiego. Dziś dobre wieści! Komisja Finansów Publicznych za przeznaczeniem 1,6 mld zł z rezerwy celowej dla MON. Wydając ponad 2 proc. PKB na obronność jesteśmy jednym z liderów NATO" - napisał w poniedziałek na Twitterze szef MON Mariusz Błaszczak.

Na poniedziałkowym posiedzeniu Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała wniosek ministra finansów dotyczący utworzenia nowej rezerwy celowej w ustawie budżetowej na 2018 rok. Rezerwa celowa ma powstać z zablokowanych wydatków w budżecie państwa. Jak informowało posłów Ministerstwo Finansów, jej utworzenie jest też możliwe dzięki dobrym wskaźnikom makroekonomicznym i dobrym wynikom budżetu.



Jednocześnie sejmowa komisja zaakceptowała rozwiązanie - o co też wnioskowało Ministerstwo Finansów - by 1,6 mld zł z tej rezerwy trafiło do MON z przeznaczeniem "do obszaru technicznej modernizacji sił zbrojnych, w szczególności na realizację przeciwrakietowego i przeciwlotniczego zestawu rakietowego średniego zasięgu >>Wisła<<".



Dodatkowe środki dla MON

Jak wyjaśnił obecny na posiedzeniu komisji finansów publicznych wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz, o taką kwotę do ministra finansów wnioskował resort obrony. Środki te zostaną przeznaczone na przedpłaty w ramach kupna sytemu Patriot, które będą realizowane do grudnia 2022 roku. Od tego roku też rozpoczną się dostawy sprzętu do polskiej armii.

Skurkiewicz przedstawiając stanowisko MON dotyczące wniosku Ministerstwa Finansów o przyznanie tych środków podkreślił, że jego resort ma ustawowy obowiązek wydawania 2 procent PKB na obronność. W jego ocenie kwota przyznana MON pozwoli zrealizować wymagania "ustawowe", ale też "sojusznicze". NATO bowiem oczekuje od swoich członków, że ci będą przeznaczać na obronność większe środki.

Program "Wisła"

Program "Wisła" dotyczy obrony powietrznej kraju. Do tego celu Polska już wybrała amerykański system Patriot. Pod koniec marca podpisano umowę na pierwszą fazę, w której Polska ma otrzymać 16 wyrzutni Patriot i ponad 200 pocisków. Zestawy mają być zintegrowane z nowym systemem zarządzania polem walki, testowanym obecnie w USA.



Modernizacja obrony powietrznej to jeden z priorytetów wieloletniego planu rozwoju sił zbrojnych. Program obrony powietrznej średniego zasięgu "Wisła", którego podstawą będą zestawy Patriot zakłada, że będzie to system mobilny, umożliwiający obronę wybranych obszarów - ważnych obiektów, zgrupowań wojsk i kontyngentów za granicą.