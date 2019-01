W piątek podpiszę umowę z zakładami w Mielcu na dostawę śmigłowców Black Hawk dla wojsk specjalnych - poinformował szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.

Szef MON mówił o tym w czwartek w radiowej Jedynce. Dodał, że chodzi o "pierwszą partię".

Minister początkowo nie ujawnił liczby kupowanych śmigłowców ani wartości kontraktu. Później zamieścił wpis na Twitterze, w którym doprecyzował, że umowa będzie dotyczyć czterech śmigłowców.



Piątek przyniesie kolejne dobre wieści dla Sił Zbrojnych. Będę miał zaszczyt podpisać umowę na cztery nowe śmigłowce Black Hawk dla Wojsk Specjalnych wyprodukowane przez Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu. — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) January 24, 2019





"Praca dla polskich pracowników"

Podwyżki w wojsku. "Największe od lat" - Służba w Wojsku Polskim jest wyróżnieniem, zaszczytem i honorem, ale musi być... zobacz więcej » - Dla mnie najważniejsze jest to, żeby Wojsko Polskie było wyposażone w nowoczesny sprzęt, ale ważne jest także to, żeby ten sprzęt był produkowany w Polsce, dlatego, że to jest praca dla polskich pracowników - mówił szef MON.

Podkreślił, że Black Hawk to konstrukcja sprawdzona także w warunkach bojowych i wybrana przez ponad 30 państw.



Jego zdaniem poprzednia koncepcja zakupu kilkudziesięciu śmigłowców w różnych wariantach, wykorzystujących wspólną platformę, "okazała się koncepcją niedobrą, która nie dawała wartości dodanej dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, okazała się również niedobra dla Wojska Polskiego".



Przypomniał, że trwa przetarg na śmigłowce dla Marynarki Wojennej. Pytany o śmigłowce uderzeniowe powiedział, że to "osobna kwestia". - Dla mnie najważniejsze jest to, żeby Wojsko Polskie było wyposażone w nowoczesny sprzęt, ale także, żeby ten sprzęt był produkowany w Polsce - podkreślił.



Szef MON przypomniał też inne umowy zbrojeniowe, w tym zakup zestawów obrony powietrznej Patriot, bezzałogowców, samochodów ciężarowych, robotów pirotechnicznych, pistoletów i moździerzy.

Przetargi

Po rezygnacji jesienią 2016 roku z zakupu 50 produkowanych przez Airbus Helicopters śmigłowców H225M Caracal w różnych wersjach, w 2017 roku MON ogłosiło przetargi na śmigłowce poszukiwawczo-ratownicze i zwalczania okrętów podwodnych oraz osiem śmigłowców dla wojsk specjalnych.

"My mamy już dwie fabryki". Błaszczak o zakupie caracali przez Węgry W Polsce mamy już dwie fabryki śmigłowców, a umowa na zakup od Francuzów śmigłow... zobacz więcej » Do postępowania na maszyny dla wojsk specjalnych zgłosiły się trzy podmioty oferujące śmigłowce Black Hawk (PZL Mielec i Sikorsky Aircraft Corporations); AW101 (WSK "PZL-Świdnik" – S.A.) oraz Caracal (konsorcjum Airbus Helicopters oraz Heli Invest Sp. z o.o. Services S.K.A.).

W marcu ub.r. w postępowaniu na śmigłowce morskie ofertę złożyły dwie firmy: Airbus Helicopters i włoski koncern Leonardo, do którego należą m.in. zakłady PZL-Świdnik. W marcu ubiegłego roku MON informowało o zamiarze zakupu ośmiu śmigłowców (w dwóch transzach po cztery maszyny) do zwalczania okrętów podwodnych (ZOP) z jednoczesną zdolnością do prowadzenia misji ratowniczych na morzu. Z czasem zaczęto mówić o zakupie czterech śmigłowców, a czterech kolejnych w przyszłości. W maju br. MON mówiło o zamiarze zakupu czterech śmigłowców ZOP.



Oblatany w 1974 r. amerykański Black Hawk to średni, dwusilnikowy śmigłowiec wielozadaniowy. W wersji eksportowej, oznaczonej jako S-70i, jest montowany w PZL Mielec, gdzie wytwarza się także części tego śmigłowca. PZL Mielec jako własność korporacji Sikorsky należą do koncernu Lockheed Martin. Pierwszy Black Hawk z Mielca został oblatany w 2010 r. Zależnie od wersji, konfiguracji kabiny i wyposażenia żołnierzy, może zabrać maksymalnie 11-17 żołnierzy, jego maksymalna prędkość to 295 km/h, a zasięg ok. 500 km. Black Hawk, wyprodukowany w ponad 30 tys. egzemplarzy, został dotychczas kupiony lub wybrany przez ponad 30 państw. Black Hawki z Mielca zakupiła w ub. roku polska policja.

Obietnice Macierewicza

Antoni Macierewicz, poprzednik Mariusza Błaszczaka na stanowisku szefa MON, kilkukrotnie zapewniał, że szybko dostarczone będą śmigłowce dla wojsk specjalnych.

W 2016 roku w obecności ówczesnej premier Beaty Szydło minister zapowiadał, że "już w tym roku zostaną dostarczone przynajmniej pierwsze dwa helikoptery", a "w przyszłym roku - osiem helikopterów".