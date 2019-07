Po 28 latach działalności poznańskie biuro podróży Mediterraneum ogłosiło upadłość – wynika z opublikowanego przez firmę oświadczenia.

"Z przykrością informujemy, że w związku z utratą płynności finansowej nie mamy możliwości wywiązania się z zawartych z Państwem umów o świadczenie usług turystycznych" – napisano w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej biura turystycznego Mediterraneum.

"Wysokie zabezpieczenie" biura

O sytuacji został poinformowany Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Jak czytamy w oświadczeniu biura, poszkodowani klienci powinni skontaktować się z urzędem w celu uzyskania informacji na temat zwrotu wpłaconych pieniędzy.



- Pozostajemy w stałym kontakcie z biurem i gromadzimy informacje dotyczące liczby osób przebywającej poza granicami kraju, liczby odwołanych wycieczek etc. Na tę chwilę są one sprawdzane i weryfikowane – poinformowała tvn24bis.pl rzeczniczka prasowa marszałka województwa wielkopolskiego Anna Parzyńska–Paschke. Jak dodała "przybliżoną, niezweryfikowaną liczbą jest około 160 turystów, przebywających w Hiszpanii i Francji". Bankructwo biura podróży w trakcie wyjazdu. Sprawdź, co zrobić Jeśli jesteśmy na wyjeździe z biurem podróży, które ogłosiło upadłość, to przede... zobacz więcej »

Anna Parzyńska–Paschke podała, że biuro podróży posiada zabezpieczenie finansowe w postaci gwarancji ubezpieczeniowej na kwotę 1,26 miliona złotych. - To wysokie zabezpieczenie – oceniła rzeczniczka.

- Z sumy gwarancji w pierwszej kolejności będą opłacone koszty kontynuacji imprez turystycznych, które w tym momencie odbywają się lub koszty powrotu do kraju (w szczególności koszty transportu i zakwaterowania). Następnie dokonywane będą zwroty wpłat lub części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną – podkreśliła przedstawicielka urzędu marszałkowskiego.

- Jeśli powyższe środki z gwarancji ubezpieczeniowej zostaną wyczerpane – zostanie uruchomiony Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - stanowi dodatkowe zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności przedsiębiorców turystycznych – poinformowała.

Rzeczniczka zaznaczyła, że informacje dla poszkodowanych klientów "będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego".

Meditarraneum działało na rynku turystycznym od 1991 roku. Organizowało podróże do krajów europejskich, w tym wycieczki objazdowe, wyjazdy pielgrzymkowe, kolonie i obozy dla dzieci, czy wyjazdy integracyjne. Biuro oferowało wycieczki do między innymi do Włoch, Francji, Grecji, Hiszpanii i Portugalii.