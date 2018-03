Niemal 110 miliardów złotych - tyle wynosiła według stanu na koniec 2017 roku kwota zobowiązań frankowiczów z tytułu kredytów mieszkaniowych zaciągniętych w szwajcarskiej walucie. Tak wynika ze środowego komunikatu Biura Informacji Kredytowej. W stosunku do grudnia 2016 oznacza to spadek o 27 miliardów złotych, czyli 19,8 procent.

Sam spadek kursu franka szwajcarskiego w ubiegłym roku spowodował, że kwota zadłużenia liczona w polskiej walucie zmalała o 15 mld zł. Pozostałe 12 mld zł ubyło w wyniku spłaty zobowiązań przez frankowiczów.



Przewalutowanie kredytów we frankach. Cymański: po kursie zaciągnięcia to nierealne Nierealna jest koncepcja przewalutowania kredytów we frankach na złote po kursie... zobacz więcej » BIK informuje, że aktualne całkowite zadłużenie kredytobiorców frankowych z tytułu wszystkich posiadanych produktów kredytowych (oprócz kredytu hipotecznego także pożyczki, karty kredytowe czy limit zadłużenia na koncie) wynosi 137,13 mld zł, co stanowi wartościowo 23,5 proc. zadłużenia wszystkich kredytobiorców w Polsce.

BIK przypomina, że na koniec grudnia ubiegłego roku frank kosztował 3,57 zł. Rok wcześniej było to 4,12 zł. Frank potaniał więc w ciągu roku o 55 groszy i zbliżył się do kursu sprzed uwolnienia kursu przez szwajcarski bank centralny.

Niższy dług

"Wśród czynników wpływających na spadek zadłużenia w kredytach spłacanych w szwajcarskiej walucie należy odnotować m.in. najniższą wartość kursu franka szwajcarskiego od pamiętnego stycznia 2015 r." (tzw. czarny czwartek - red.) - powiedział, cytowany w komunikacie, główny ekonomista Biura Informacji Kredytowej Andrzej Topiński.



"Warto także zaznaczyć, że wpływ na spadek zadłużenia w mieszkaniowych kredytach zaciągniętych w szwajcarskiej walucie mają sami frankowicze, którzy terminowo spłacają swoje raty kredytowe, co powoduje spadek zadłużenia" - dodał Topiński.



Jak informuje BIK, opóźnienia w spłacie kredytu mieszkaniowego udzielonego we frankach ma 9979 osób, czyli 1,2 proc. osób spośród wszystkich kredytobiorców frankowych, których na koniec ubiegłego roku było 860,93 tys.

Piotr Bartkiewicz, starszy specjalista ds. ekonomicznych mBank, w odpowiedzi na pytania tvn24bis.pl zwrócił uwagę, że zgodnie z danymi Narodowego Banku Polskiego wartość wszystkich kredytów walutowych (oprócz franka Polacy zaciągali także zobowiązania m.in. w euro) spadła w ubiegłym roku ze 163 do 132 mld złotych.

- Ponad połowę tego spadku można przypisać umocnieniu złotego (frank kosztował 4,12 na koniec 2016 i 3,57 zł na koniec 2017, euro kosztowało odpowiednio 4,42 i 4,17 zł), reszta to spłaty kredytów - ocenił ekspert.

NBP szacował też (w grudniowym raporcie o stabilności systemu finansowego), że spadek kredytów walutowych przyśpieszył i poziom zadłużenia z tego tytułu w grudniu 2017 roku był o 6,9 proc. niższy niż rok wcześniej.