Zadłużenie branży budowlanej na koniec czerwca wzrosło o 246 miliona złotych i przekroczyło 4,7 miliarda złotych - wynika z raportu BIG InfoMonitor, BIK i Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Jak wskazali autorzy raportu "Sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych. Niestabilna kondycja branży na szczycie koniunktury", problem z terminowym regulowaniem zobowiązań ma 40 tys. 913 przedsiębiorstw, czyli 5,9 proc. z puli firm zajmujących się działalnością budowlaną i znajdujących się w bazach KRS oraz CEIDG. Dłużników jest o ponad 5,5 tys. więcej niż na koniec 2017 r. - wyliczono.

Olbrzymie zadłużenie

Sektor budowlany ma problemy zarówno z utrzymaniem płynności finansowej, jak i obsługą zobowiązań - oceniono. - Przeterminowane zaległości firm budowlanych (opóźnione o min. 30 dni na kwotę co najmniej 500 zł), zarówno w stosunku do sektora finansowego, jak i partnerów biznesowych wynosiły na koniec czerwca 2018 r. 4,72 mld zł. To o 246 mln zł więcej niż na koniec 2017 r. - czytamy. Zatory w płatnościach zmorą polskich firm. Nowy raport Przeterminowane faktury kosztują przedsiębiorców coraz więcej, na przeciwdziałan... zobacz więcej »

Według prezesa BIG InfoMonitor Sławomira Grzelczaka udział dłużników-firm budowlanych jest nieznacznie poniżej średniej dla całej gospodarki, gdzie odsetek zadłużonych przedsiębiorstw sięga 6,1 proc.

- Sytuacja budownictwa jest lepsza niż transportu, górnictwa czy gospodarki odpadami oraz hotelarstwa i gastronomii, ale też gorsza od wielu innych - powiedział Grzelczak. Dodał, że znacząca rola budownictwa w gospodarce i duża liczba firm zajmujących się tą działalnością powodują, że liczba niesolidnych płatników dotyczy ogromnej rzeszy przedsiębiorstw.

Mniejsze podmioty

Do zwiększenia kwoty nieterminowych płatności firm budowlanych przyczyniły się głównie mniejsze podmioty. - Zaległości firm prowadzonych przez osoby fizyczne oraz spółek cywilnych zwiększyło się bowiem o 11,9 proc., zaś większych firm – spółek handlowych – o 2,8 proc. - czytamy. Chodzi m.in. o niespłacone w terminie kredyty, faktury wystawione z tytułu wyświadczonych usług czy też za zakupiony towar, zobowiązania telekomunikacyjne oraz wynikające z najmu i dzierżawy czy leasingu.

Największy odsetek niesolidnych płatników (8,4 proc.) stanowią firmy zajmujące się robotami inżynieryjnymi, budujące autostrady, drogi, ulice, torowiska, mosty, wiadukty, rurociągi - czyli infrastrukturę, która najczęściej jest realizowana w ramach kontraktów publicznych. Jednak rekord zadłużenia (165,8 mln zł) należy do przedsiębiorstwa z województwa łódzkiego, specjalizującego się we wznoszeniu budynków.

Pod względem niesolidnych dłużników z sektora budownictwo i kwoty przeterminowanych długów dominuje Mazowsze. Niemal 6 tys. firm z województwa mazowieckiego jest zadłużonych na 873,9 mln zł. Średnio jest to ponad 147,1 tys. zł, czyli o jedną czwartą więcej niż wynosi średnie zadłużenie firm budowlanych w Polsce (115,4 tys. zł).

Oznaki trudnej sytuacji

Według autorów raportu jedną z oznak trudnej sytuacji finansowej branży jest wyraźny wzrost liczby upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych firm budowlanych. A także zaostrzanie polityki kredytowej i polityki oceny ryzyka przez banki i towarzystwa ubezpieczeniowe. W I półroczu liczba upadłości była najwyższa od czterech lat - wskazano.

- O ile z inwestorami prywatnymi udaje się ustalić scenariusz działania w nowych wymagających warunkach, to z inwestorem publicznym konieczny jest w tej kwestii dialog. Branża budowlana wraz ze stroną rządową i instytucjami finansowymi powinny wspólnie zastanowić się nad wypracowaniem odpowiednich rozwiązań, tak aby udało się uniknąć załamania rynku budowlanego podobnego do tego z końca 2012 r. – ocenił cytowany w raporcie dr Damian Kaźmierczak, główny Ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.

