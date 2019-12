Co dalej ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego? Ministerstwo pracuje nad zmianami

11,5 miliarda złotych - tyle wynoszą już zaległości rodziców niepłacących dzieciom alimentów. Średni dług to aż 39 689 złotych. Rekord na rodzica padł na Lubelszczyźnie, gdzie nieopłacona kwota alimentów na osobę wynosi 44 625 złotych - wynika z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Alimentów nie płaci swoim dzieciom prawie 289 tys. rodziców - wynika z najnowszego raportu badania BIG InfoMonitor.

Większość nie płaci od lat

Jak podaje BIG InfoMonitor, w ciągu ostatniego roku samorządy, które wyręczają niesolidnych rodziców wypłacając świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, wpisały do BIG InfoMonitor 24 779 osób.

"Średni dług alimentacyjny przypadający na osobę wynosi 39 689 zł" - czytamy.



BIG InfoMonitor przekazał, że w sumie na koniec listopada odnotował w swojej bazie prawie 289 tys. dłużników alimentacyjnych, z których większość nie płaci od lat. "Jednego roku musiałam oddać paczki świąteczne dzieci, bo przekroczyłabym dochód" Co dalej z funduszem alimentacyjnym? Rząd chwali się, że odzyskuje więcej pienię... zobacz więcej »



"W największym stopniu problem ten dotyka Śląska, który zamieszkuje 37 494 alimenciarzy, Mazowsza – 30 767, Dolnego Śląska – 28 663 oraz Wielkopolski, gdzie adres ma 22 184 niezainteresowanych płaceniem rodziców" - czytamy. Jak dodano, na Mazowszu, Górnym i Dolnym Śląsku długi alimentacyjne przekraczają miliard złotych. Jeśli chodzi o rekord na rodzica to padł na Lubelszczyźnie, gdzie nieopłacona kwota alimentów na osobę wynosi 44 625 zł" - napisano.

Mniej dzieci może liczyć na państwo

Według BIG InfoMonitor, organizacje kobiece i komornicze szacują, że świadczeń od rodziców nie otrzymuje ok. 1 miliona dzieci.



"Coraz mniej dzieci może też liczyć na pomoc państwa. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) wynika, że w I kw. br. gminy wypłacały miesięcznie z Funduszu Alimentacyjnego 241 tys. świadczeń. W 2008 r., po uruchomieniu FA, było to 288 tys. i liczba ta przez cztery lata rosła. Rekord - 339,5 tys. dofinansowanych osób, padł w 2013 r., później liczby zaczęły maleć. W 2018 r. świadczenia otrzymywało 260 tys. dzieci, na początku tego roku już 19 tys. mniej" - czytamy.



Zdaniem ekspertki BIG InfoMonitor Haliny Kochalskiej, przyczyną zmniejszenia liczby świadczeń jest przede wszystkim brak podwyżki kryterium dochodowego, w sytuacji gdy wynagrodzenia, również te najniższe rosły.



- Pozwalający skorzystać z pomocy Funduszu próg dochodowy od października tego roku po raz pierwszy w historii działania FA poszedł w górę o 75 zł. Obecnie, gdy nie udaje się wyegzekwować alimentów od rodzica, o świadczenia od państwa może się ubiegać opiekun, którego zarobki po podzieleniu na liczbę domowników nie dają więcej niż 800 zł netto na osobę. Kryterium jest wymagające, bo jeśli matka wychowuje samodzielnie jedno dziecko, to przy planowej na przyszły rok minimalnej płacy, nie będzie miała szans na uzyskanie pomocy Funduszu - powiedziała cytowana w komunikacie Kochalska.



Informacje o opóźnionych płatnościach osób i firm z innych sektorów gospodarki gromadzą i udostępniają biura informacji gospodarczej (BIG), których jest w Polsce kilka i działają na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. BIG InfoMonitor jest częścią Grupy BIK, stanowiącej największą platformę wymiany danych dotyczących rzetelności finansowej Polaków. Na rynku funkcjonują jeszcze Krajowy Rejestr Długów, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej oraz Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych.