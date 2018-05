Około 26 tysięcy osób po 65 roku życia nie płaci na czas rachunków za telefon. Ich łączne zaległości w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor wynoszą prawie 57,6 milionów złotych. Najstarszy dłużnik telekomunikacyjny to 80-latek z Elbląga z ponad 40 tysiącami złotych długu, a wśród kobiet 77-latka z Bydgoszczy zadłużona na 73 tysiące złotych.

Wśród seniorów jest 13997 kobiet i 11835 mężczyzn, którzy za niepłacenie za telefon trafili do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. "Na panie przypada 54 proc. z 57,6 mln zł zaległości względem operatorów" - wyliczył BIG InfoMonitor. Na zadłużenie składają się zarówno rachunki za telefon komórkowy, jak i stacjonarny.

Komórka u seniora

Z badania wynika, że co czwarty senior nie ma telefonu komórkowego, częściej są to kobiety (34 proc.), niż mężczyźni (14 proc.). Jak jednak zaznacza BIG InfoMonitor, "w najmłodszej grupie seniorów (65-74 lata) telefony komórkowe ma 80 proc. z czego 30 proc. to smartfony". Komórki są zdecydowanie częściej w posiadaniu mieszkańców największych miast (85 proc.) niż wsi (63 proc.).



"Z duchem czasu chętniej idą panowie i smartfonem może się pochwalić 31 proc. mężczyzn i tylko mniej niż co piąta seniorka (18 proc.)" - zaznaczono. Badani odpowiedzieli też na pytanie: Czy zdarza im się na co dzień korzystać z internetu - 32 proc. przyznało, że tak.

Częściej do wirtualnego świata zaglądają mężczyźni (41 proc.) niż kobiety (26 proc.). Internet chętniej wykorzystywany jest także przez osoby z większych miast (ok. 45 proc.) niż ze wsi (22 proc.).

Inni dłużnicy

Jak wskazał prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, "seniorzy stanowią tylko 8 proc." wszystkich dłużników telekomunikacyjnych.

"Najwięcej niepłacących rachunków za telefon przypada na 25-34-latków. W tym wieku jest co czwarty wpisany do BIG InfoMonitor dłużnik telekomunikacyjny. Prawie co ósma osoba z kłopotami w spłacie tego rodzaju rachunków nie ma skończonych 24 lat" – zaznaczył, cytowany w komunikacie, szef BIG InfoMonitor.



Najstarszym dłużnikiem telekomunikacyjnym wśród kobiet jest 77-letnia mieszkanka Bydgoszczy, której dług sięga 73 tys. Wśród mężczyzn jest to 80-latek z Elbląga, którego zadłużenie wynosi 40 tys. 346 zł.

Badanie zostało wykonane przez Instytut ARC Rynek i Opinia na zlecenie BIG InfoMonitor w listopadzie 2017 metodą wywiadów telefonicznych (CATI), na reprezentatywnej próbie 502 osób przebywających na emeryturze w wieku 60+ lat (kobiety) oraz 65+ lat (mężczyźni).

W Polsce nie ma centralnego rejestru dłużników. BIG InfoMonitor jest jedną z prywatnych firm, która, działając w oparciu o ustawę o udostępnianiu i wymianie danych gospodarczych, przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm. Oprócz niego na rynku funkcjonują jeszcze Krajowy Rejestr Długów, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej oraz Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych.