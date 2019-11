Wysyłają SMS-y z informacją o wygraniu cennej nagrody i podają się za popularne sieci sklepów - to działania oszustów, przed którymi ostrzega serwis Niebezpiecznik.pl. Portal alarmuje, że przestępcy podszywając się pod sklepy Biedronka i Rossmann chcą wyłudzić od "zwycięzców" fałszywych konkursów nawet kilkaset złotych.

"Otrzymujemy wiele zgłoszeń, że nasi czytelnicy masowo "wygrywają" cenne nagrody w konkursach Biedronki i Rossmanna. Tak przynajmniej mówi im SMS, którego dostają i który wątkuje się na telefonie pod innymi (prawdziwymi) wiadomościami jakie dana osoba otrzymywała w przeszłości od Biedronki lub Rossmanna" - informuje serwis Niebezpiecznik.pl.

Działania oszustów

Portal podaje też przykład wiadomości od oszustów: "Szanowny Kliencie, Twoje nazwisko zostalo wybrane jako zwyciezca 2. miejsca w naszym listopadowym losowaniu. Wyświetl szczegóły tutaj: http://yyn[.]us/dKtag". Ostrzeżenie przed oszustami. "Odnośnik może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia" Oszuści podszywają się pod Energę i wysyłają e-maile z wezwaniami do zapłaty zal... zobacz więcej »

Zamiast obiecanego iPhone'a, możemy jednak stracić ponad 300 złotych.

Po kliknięciu w link użytkownik telefonu zostanie przekierowany na stronę z ankietą. "Niezależnie od odpowiedzi, zawsze zostajecie zwycięzcami i czeka na was iPhone. Aby go odebrać, trzeba podać dane" - pisze serwis Niebezpiecznik.pl.

Następnie użytkownikowi telefonu wyświetla się strona z komunikatem o konieczności uregulowania opłaty w wysokości dwóch euro. U góry ekranu drobnym szarym drukiem napisano natomiast, że opłata w wysokości dwóch euro obejmuje jedynie kilkudniowy "okres próbny". Gdy się on zakończy, karta płatnicza może zostać obciążona kwotą 75 euro. Jeżeli użytkownik nie anuluje swojej subskrypcji, opłata będzie pobierana z konta co miesiąc.

"Otrzymujemy od naszych klientów sygnały"

"Nasza firma nie prowadzi wysyłki SMS-ów, w których klienci są proszeni o kliknięcie w podejrzany link by np. odebrać nagrodę, bon lub rzekomą przesyłkę od Rossmanna" - pisze firma Rossmann w komunikacie przesłanym tvn24bis.pl.

Rossmann zaznacza, że udział w organizowanych przez sieć konkursach nigdy nie wiąże się z jakimikolwiek kosztami. "Czytelna informacja o tym, że to Rossmann SDP sp. z o.o. jest organizatorem konkursu - wraz ze wskazaniem zakresu danych osobowych wymaganych do jego przeprowadzenia - zawsze znajduje się w treści regulaminu konkretnego konkursu" - podkreśla Rossmann.

"Co jakiś czas otrzymujemy od naszych klientów sygnały o fałszywych SMS-ach lub mejlach, od firm podszywających się pod naszą sieć. Tak jest również tym razem" - informuje z kolei tvn24bis.pl Biedronka.



"Przypominamy więc, że Biedronka nigdy nie wysyła klientom zachęt do wpłat pieniędzy na konto czy podawania danych osobowych. Zalecamy szczególną ostrożność w przypadku otrzymania tego typu wiadomości. Zapewniamy też, że administratorem danych osobowych naszych klientów jest Jeronimo Martins Polska S.A., a same dane zostały stosownie zabezpieczone" - zaznacza firma.