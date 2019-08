Trasa Niepodległości w Białymstoku oddana do ruchu

W Białymstoku oddano w środę do użytku 6,5-kilometrową Trasę Niepodległości - śródmiejską obwodnicę. Jak podkreślił magistrat w komunikacie, to "największa i jedna z najważniejszych inwestycji drogowych" w stolicy Podlasia. Budowa obwodnicy pochłonęła 351,5 miliona złotych.

Trasa Niepodległości ma zapewnić szybki przejazd przez Białystok, z ominięciem centrum, od strony zachodniej.

Jest to sześciokilometrowa droga o dwóch pasach ruchu w każdą stronę, posiadająca 11 dwupoziomowych skrzyżowań i tunel pod torami, 8 sygnalizacji świetlnych oraz 13 kilometrów ścieżek rowerowych. W ramach inwestycji powstały także chodniki, zieleńce, infrastruktura techniczna i ekrany akustyczne.

Koszt inwestycji wyniósł 351,5 miliona złotych, z czego 267,5 miliona złotych miasto pozyskało z unijnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020.

- To historyczna chwila w dziejach Białegostoku. Dziś oddajemy mieszkańcom nową trasę, nie tylko funkcjonalną, ale po prostu piękną. Trasa Niepodległości przekazana zostaje do użytku w roku, w którym obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości przez Białystok. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania - powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Prezydent dziękował instytucjom, które pomogły pozyskać i wykorzystać takie pieniądze, między innymi resortowi inwestycji i rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

O unijnym dofinansowaniu, z którego Białystok skorzystał przy inwestycjach drogowych mówił, że to "niewyobrażalne kwoty". - Bez tych pieniędzy, bez tego dofinansowania nie byłoby tak wielkich inwestycji, nie byłoby tak pięknego rozwoju, nie byłoby Białegostoku bez korków - podkreślił Truskolaski.

Opóźnienia

Drogę wybudował Budimex SA. Umowa z wykonawcą została podpisana 3 lata temu, a inwestycja miała być gotowa do końca 2018 roku.



Jak mówiła dziennikarzom dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Bożena Zawadzka, w 2017 roku intensywne opady deszczu spowodowały jednak duże opóźnienia. Do tego dochodziła konieczność prac dodatkowych, takich jak - nieplanowane wcześniej - przebudowa sieci czy instalacji, na które natrafiano po wykonaniu wykopów. - To są te rzeczy, które niestety wydłużają realizację - mówiła.

Jak czytamy w komunikacie magistratu, Trasa Niepodległości wraz ze zrealizowaną wcześniej Trasą Generalską i ulicą K. Ciołkowskiego tworzy 28 kilometrów dróg, które umożliwią sprawne poruszanie się bez konieczności wjeżdżania do centrum.

Łączny koszt budowy Trasy Generalskiej, ul. K. Ciołkowskiego oraz Trasy Niepodległości to w sumie 954 miliony złotych, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 710 milionów złotych. W ramach tych inwestycji powstało także 37 kilometrów ścieżek rowerowych.