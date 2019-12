Odtwórz: Premier: estoński CIT to nowa propozycja dla przedsiębiorców

Do końca roku przedsiębiorcy muszą wpisać swój biznesowy rachunek na tak zwaną białą listę podatkową VAT. Wymóg ten obowiązuje od września tego roku, jednak od stycznia mogą zostać zastosowane sankcje za przelew na konto spoza wykazu.

Biała lista podatników VAT w założeniach ministerstwa finansów ma ułatwić firmom weryfikację kontrahentów, co powinno przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego.

Wykaz umożliwia sprawdzenie, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT oraz potwierdzenie jego numeru rachunku bankowego na potrzeby przelewów.

Od stycznia przedsiębiorca, który zapłaci za towar lub usługę powyżej 15 tys. złotych na inne konto niż widniejące w wykazie Krajowej Administracji Skarbowej, nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodu. Odpowie też solidarnie ze sprzedawcą za nierozliczony przez niego w tym zakresie VAT.

Co trzeba zrobić?

Jak wynika z wyjaśnień zamieszczonych na rządowej stronie biznes.gov.pl, co do zasady nie trzeba robić nic, aby dane firmy znalazły się na białej liście. Wszystkie potrzebne informacje Krajowa Administracja Skarbowa, czyli fiskus, pobierze z dostępnych rejestrów publicznych. Jeśli zaciągnięte informacje są niepoprawne, można wystąpić do szefa KAS z wnioskiem o ich usunięcie lub sprostowanie.

"Jeśli numer lub numery rachunków, z których korzysta twoja firma, zmieniły się i nie podałeś tej informacji do swojego urzędu skarbowego, powinieneś je zaktualizować" - zauważono jednak. Dokonać tego trzeba w urzędzie skarbowym (spółki zarejestrowane w KRS i spółki cywilne) lub w urzędzie gminy (jednoosobowa działalność gospodarcza).

Trzeba też pamiętać, że w wykazie nie są publikowane prywatne rachunki bankowe, tzw. ROR, które przedsiębiorcy czasami wykorzystują w swoich firmach. "Nie są to rachunki rozliczeniowe dedykowane prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeśli używasz takiego rachunku, twój kontrahent nie odnajdzie go w wykazie" - podkreślono.

Sankcje

Jeżeli przedsiębiorca zaniedba obowiązek zgłoszenia lub aktualizacji rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, musi liczyć się z konsekwencjami.

- Jest ryzyko, że kontrahent podatnika nie będzie chciał w ogóle zapłacić za wystawioną fakturę - ostrzega w rozmowie z tvn24bis.pl doradca podatkowy Maciej Hadas z Grant Thorton.

Jego zdaniem wynika to z bardzo ostrożnego podchodzenia przez firmy do płacenia faktur. - Wolą każdą fakturę zapłacić pod warunkiem, że kontrahent jest z rachunkiem na białej liście - dodaje.

Wprawdzie obowiązek sprawdzenia kontrahenta dotyczy transakcji powyżej 15 tysięcy złotych, ale duże firmy, wystawiające wiele faktur miesięcznie, nie będą weryfikować poszczególnych przedsiębiorców, po prostu nie będą miały na to czasu.

- Dłużnik może nie chcieć sprawdzać dokładnie warunków każdej transakcji z osobna, bo to zajmuje czas. Taki przykład: w firmie faktury może płacić główna księgowa, a ona nie wie czy płatność 14 999 zł to jest cała płatność i może zostać przelana na konto, które nie jest na białej liście, czy może to jest jedna z kilku transzy większego kontraktu - tłumaczy Maciej Hadas.

Biała lista

Biała lista podatników VAT zastąpiła dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.



Wykaz jest prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej w postaci elektronicznej na stronie resortu finansów - będzie aktualizowana na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę.

WYKAZ PODATNIKÓW VAT

Dla weryfikacji, czy rachunek kontrahenta znajduje się w wykazie, decydujący będzie dzień zlecenia przelewu bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, a nie dzień obciążenia rachunku nabywcy bądź uznania rachunku sprzedawcy.