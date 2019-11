Stopa bezrobocia w październiku 2019 roku wyniosła 5,0 procent wobec 5,1 procent we wrześniu - podał Główny Urząd Statystyczny. Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w październiku 840,5 tysięcy wobec 851,2 tysięcy we wrześniu 2019 roku.

Na początku listopada Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej podało, że - zgodnie z szacunkami resortu - stopa bezrobocia w październiku wyniosła 5,1 proc.



Analitycy ankietowani przez PAP szacowali, że stopa bezrobocia w ubiegłym miesiącu wyniosła 5,1 proc.

"Dane okazały się ponownie lepsze od oczekiwań i zmniejszają tym samym prognozę stopy bezrobocia na koniec roku, która wyniesie prawdopodobnie 5,1 proc." - oceniła główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

Według Kurtek dane dotyczące bezrobocia, ale także zatrudnienia czy wynagrodzeń wskazują, że obserwowane aktualnie spowolnienie w gospodarce nie przekłada się na rynek pracy tak jak w latach poprzednich. Oceniła, że liczba bezrobotnych pozostaje rekordowo niska.

Firmy raczej ograniczają nowe zatrudnienie, niż likwidują dotychczasowe miejsca pracy. Dodatkowo, aby zapobiec odejściom pracowników, podwyższane są im pensje.

"Oczywiście nie wszystkich branż to dotyczy, ale taki jest ogólny obraz sytuacji. A wszystko to spowodowane jest jednym czynnikiem: brakiem rąk do pracy i perspektywą dalszych problemów w tym zakresie. Już po nowym roku Polskę mogą zacząć opuszczać Ukraińcy, dla których otwiera się rynek pracy w Niemczech. Należy zatem oczekiwać, że nawet w sytuacji wyraźnego spowolnienia gospodarczego, bezrobocie w Polsce nie wróci do wysokich poziomów" - zaznaczyła Kurtek.

"Od listopada silniej na liczbę bezrobotnych będą wpływać efekty sezonowe, które będą w okresie zimowym ją podwyższać (ograniczenie zatrudnienia w chłodniejszej części roku). W kolejnych miesiącach te efekty będą skutkować lekkim wzrostem stopy bezrobocia w kierunku 5,2 proc. w grudniu oraz 5,5 proc. w I kw. 2020 r." - napisali z kolei ekonomiści Banku Ochrony Środowiska.