Stopa bezrobocia w kwietniu 2018 roku wyniosła 6,3 procent wobec 6,6 procent w marcu - podał Główny Urząd Statystyczny. To najniższy poziom od 1990 roku.

Dane GUS są zgodne z wcześniejszymi szacunkami Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a także z prognozami ekonomistów.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy spadła w kwietniu o niemal 50 tysięcy. Wyniosła 1,043 miliona osób wobec 1,092 miliona osób przed miesiącem.

Jak podał GUS w kwietniu o 6,2 procent rok do roku spadła też liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych i wyniosła ona 126 tysięcy osób.



Z kolei liczba ofert pracy zgłoszonych w kwietniu wyniosła 141,0 tysięcy i powiększyła się o o 4 procent rok do roku. Natomiast w porównaniu do poprzedniego miesiąca obniżyła się o 5,5 procent.