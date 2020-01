Będzie pełnomocnik rządu. Do spraw ekonomii społecznej i solidarnej

Do zadań nowego pełnomocnika rządu ds. ekonomii społecznej i solidarnej będzie należało między innymi opracowanie rozwiązań służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Odpowiednie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia takiej funkcji ukazało się w Dzienniku Ustaw.

W opublikowanym w piątek dokumencie czytamy, że pełnomocnikiem rządu ds. ekonomii społecznej i solidarnej jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nie podano jeszcze nazwiska osoby, która obejmie ten urząd.

Zadania