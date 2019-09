Już w listopadzie ma ruszyć elektroniczny zbiór danych sprawców wykroczeń. Projekt rozporządzenia w tej sprawie, który przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, trafił do uzgodnień.

Rejestr ma prowadzić Komendant Główny Policji.

Baza drobnych złodziei

Jak pisze poniedziałkowa "Rzeczpospolita", elektroniczny rejestr ma obejmować wykroczenia przeciwko mieniu - kradzież przedmiotu, drewna z lasu, paserstwo. Ma służyć policji, prokuraturze i sądom, by złodzieje, którzy popełniają drobne kradzieże w różnych miastach nie odpowiadali za pojedyncze wykroczenia, lecz za zsumowane, czyli surowiej karane - czytamy w dzienniku.