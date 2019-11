Przyszłe świadczenia emerytalne będą dużo niższe niż obecnie - pisze na swoim Twitterze wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) i były wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk i radzi, by "dbać o zdrowie" i "mieć więcej dzieci".

"Pasy zapięte? Kto ma słabe nerwy niech nie czyta. Oficjalny szacunek wysokości emerytur w przyszłości jaki dostałem z @zus_pl. Teraz dostajemy 53,8% ostatniej pensji (ok. 2,2tys.zł). W 2045 będzie 32 proc., w 2060-24,9 proc., a 2080-23,1 proc. To będzie ok. 1 tys. zł na miesiąc (na dzisiejsze pieniądze)" - pisze na Twitterze wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Bartosz Marczuk.

"Dlatego trzeba dodatkowo się zabezpieczać. Dbać o zdrowie, kształcić, oszczędzać (PPK to idealny produkt), mieć więcej dzieci, przygotować się na dłuższą pracę" - radzi były wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.



Emerytalne rewolucje

Obawy o niskie świadczenia emerytalne wzrastają po obniżeniu przez rząd Prawa i Sprawiedliwości (PiS) wieku emerytalnego. Przepisy przywracające wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn weszły w życie w październiku 2017 roku. Był to powrót do stanu sprzed reformy z 2012 roku, która wprowadziła stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67 lat bez względu na płeć.

Receptą na niewielkie emerytury mogło być wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Za wdrożenie programu odpowiada między innymi Polski Fundusz Rozwoju.

PPK to powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Najnowsze dane wskazują jednak na niewielkie zainteresowanie programem. Z pierwszych wstępnych szacunków wynika, że średnio 30-40 procent pracowników największych firm korzysta z Pracowniczych Planów Kapitałowych.

"Jest bardzo duża liczba firm z bardzo wysoką partycypacją w PPK powyżej 50 proc., w tym wiele firm z udziałem 60-70 proc. pracowników! Średnią w dół ciągnie sporo firm z dziwnie niską partycypacją 10 proc." - napisał na Twitterze prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. "Z tych firm mamy sygnały o presji pracodawcy na rezygnację. Będziemy reagować" - dodał.

Eksperci zauważają jednak, że zgromadzone w ramach PPK pieniądze mogą nie wystarczyć na emerytury w odpowiedniej wysokości. Jarosław Sadowski z firmy Expander pisał, że "to kropla w morzu potrzeb".

"Żeby mieć emeryturę w takiej wysokości jak pensja, to będąca obecnie w wieku 35 lat kobieta, zarabiająca obecnie 3000 zł, do 60. roku życia powinna zebrać 969 000 zł. To aż dziewięciokrotnie więcej niż kwota, jaką zgromadzi w PPK, płacąc podstawowe składki. Mężczyzna w wieku 35 lat do 65. roku życia powinien zgromadzić 488 000 zł. Potrzebuje więc trzykrotnie więcej niż w odłoży w PPK" - wyliczał główny analityk Expandera.