Średnio po 389 dniach zużywa się banknot w Polsce - wynika z informacji Narodowego Banku Polskiego za czwarty kwartał 2019 roku. Oznacza to, że dopiero po tym czasie trafia on ponownie do Narodowego Banku Polskiego. Dla porównania, w IV kwartale poprzedniego roku było to 370 dni.

Dziesięć lat wcześniej, w czwartym kwartale 2009 roku, banknot w Polsce zużywał się średnio po 178 dniach.

Najwięcej setek

Jak podał NBP, w obiegu najwięcej, bo prawie 1 mld 374 mln banknotów ma nominały 100 zł, a najmniej jest banknotów o nominale 500 zł, które do obiegu weszły w lutym roku 2017. Na koniec IV kwartału ubiegłego roku było ich w obiegu 20,8 mln sztuk.



Banknotów o nominale 200 zł było 358,7 mln sztuk na koniec roku 2019, o nominale 50 zł - 188,9 mln; tych o nominale 20 zł było 126,7 mln sztuk, a o nominale 10 zł - 181,8 mln.



Z zestawienia przygotowanego przez NBP wynika też, że na koniec grudnia 2019 roku wszystkich pozostających w obiegu banknotów było prawie 2 mld 251 mln sztuk, a ich wartość wyniosła ponad 233 mld 356 mln zł.

Dziesięć lat temu, czyli w IV kwartale 2009 r., banknotów w obiegu było 1 mld 100 mln, o łącznej wartości prawie 97,2 mld zł.

Narodowy Bank Polski

Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim bankowi centralnemu przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków pienię­żnych Rzeczypospolitej Polskiej. Znakami pieniężnymi, emitowanymi przez NBP, są banknoty i monety.



Zużyte lub uszkodzone banknoty i monety można wymienić na nowe w kasie dowolnego banku działającego w Polsce.