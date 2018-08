Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych podpisała z Banco de Guatemala umowę na produkcję banknotów o nominałach 5 i 10 quetzali - poinformowała w poniedziałek spółka. Wytwórnia rozpocznie produkcję banknotów dla banku centralnego Gwatemali jeszcze w tym roku.

Umowę podpisano w poniedziałek. Obydwa nominały zostaną wydrukowane z domieszką włókien syntetycznych.

Największe zamówienie

"Będzie to największe zamówienie w naszej dotychczasowej współpracy z gwatemalskim bankiem centralnym. Od kilku lat sukcesywnie zdobywamy rynek Ameryki Łacińskiej, a Gwatemala jest już naszym stałym kontrahentem. Bardzo nas to cieszy, bo zamówienia eksportowe są istotnym źródłem dywersyfikacji przychodów Wytwórni" - powiedział prezes PWPW Maciej Biernat.



W komunikacie napisano, że PWPW prowadzi działania handlowe w Ameryce Łacińskiej od 2011 roku. Dotychczas Wytwórnia, oprócz Gwatemali, wyprodukowała banknoty m.in. dla Paragwaju i Hondurasu. A obecnie realizuje kilka zamówień dla krajów z tego regionu, w tym na wyprodukowanie 55 mln sztuk banknotów dla Dominikany i 170 mln sztuk banknotów dla Hondurasu. Spółka od kilku lat produkuje również komponenty paszportowe dla Ekwadoru, a od tego roku paszporty dla Hondurasu.



Biernat podkreślił, że "Ameryka Łacińska to atrakcyjny, ale coraz bardziej wymagający rynek".

O spółce

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa, nad którą nadzór właścicielski sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Firma zajmuje się produkcją dokumentów, m.in. paszportów i banknotów.